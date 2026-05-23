La realidad y el relato

Entre 2005 y 2014, Uruguay navegó impulsado por dos corrientes excepcionales: el rebote posterior a la peor crisis económica de su historia reciente y un ciclo internacional extraordinariamente favorable para los países exportadores de materias primas. Los altos precios de los commodities, el crecimiento regional y la abundancia de capital internacional generaron condiciones que ampliaron significativamente el margen de maniobra de los gobiernos y facilitaron un prolongado período de expansión económica.

En ese contexto, satisfacer expectativas colectivas era considerablemente más sencillo. El crecimiento permitía aumentar el gasto público, expandir programas sociales, estimular el consumo y consolidar una percepción de progreso. Para muchos uruguayos, aquella etapa coincidió efectivamente con mejoras concretas en sus condiciones de vida: mayor empleo, recuperación salarial, acceso al consumo y una sensación de estabilidad que el país había perdido tras la crisis de 2002.

Ese viento a favor pudo haber sido también una oportunidad excepcional para encarar reformas estructurales largamente postergadas. Sin embargo, muchas de esas discusiones quedaron relegadas. Mientras la economía crece, las tensiones sociales tienden a amortiguarse, las debilidades institucionales pierden visibilidad y los gobiernos disponen de mayores recursos para contener el malestar. La expansión económica genera margen, y ese margen suele traducirse también en legitimidad política.

Pero administrar una etapa de abundancia no es lo mismo que transformar estructuralmente un país. Una economía puede expandirse sin corregir problemas de fondo. Un país puede consumir más sin fortalecer verdaderamente sus instituciones. Y una fuerza política puede consolidar una narrativa exitosa aun cuando parte de sus logros dependa, en buena medida, de circunstancias externas excepcionalmente favorables.

Con el paso del tiempo comenzó a emerger una pregunta inevitable: cuánto de aquellas mejoras respondió realmente a transformaciones duraderas y cuánto estuvo sostenido por un contexto internacional difícilmente repetible.

Porque cuando las condiciones excepcionales desaparecen, aquello que no fue resuelto comienza a hacerse más visible.

Durante los años de expansión, muchos problemas permanecieron parcialmente disimulados detrás del crecimiento económico. Pero cuando el dinamismo comenzó a desacelerarse, quedaron más expuestas fragilidades que nunca habían sido verdaderamente corregidas. Las sociedades pueden convivir durante un tiempo con desequilibrios estructurales si existe prosperidad; lo que resulta mucho más difícil es sostener esa convivencia cuando la percepción de progreso comienza a debilitarse.

Los ciudadanos no evalúan únicamente indicadores macroeconómicos. Evalúan la calidad concreta de su vida cotidiana: si sienten tranquilidad, si perciben seguridad, si observan convivencia, orden y horizonte.

Y para mejorar todo eso, la responsabilidad fiscal no constituye un obstáculo: es una condición necesaria. Revisar el gasto público forma parte de esa responsabilidad. Cuando un gobierno se niega a revisar sus inercias, muchas veces no protege a los más vulnerables: protege estructuras que han perdido eficacia, capacidad de respuesta o sentido de prioridad.

Es allí donde las narrativas políticas comienzan a encontrar sus límites.

Hay fenómenos sociales cuya fuerza no necesita interpretación ideológica. La creciente preocupación por la salud mental. La expansión persistente de la situación de calle. La inseguridad pública denunciada por ciudadanos de todos los barrios. El deterioro visible del espacio público y de ciertas formas básicas de convivencia. Son experiencias inmediatas, reiteradas y difíciles de relativizar mediante discursos partidarios.

La persona que siente miedo al regresar a su casa no necesita estadísticas para construir su percepción. La familia que observa el deterioro educativo o la fragmentación social no elabora su preocupación a partir de teorías políticas. Lo hace desde la experiencia cotidiana.

Por eso llega un momento en que la distancia entre discurso y realidad comienza a hacerse demasiado evidente.

Durante años, determinadas identidades políticas pueden sostenerse apoyadas en símbolos históricos, afinidades ideológicas o capital emocional acumulado. Pero cuando la experiencia concreta de la población contradice persistentemente el discurso oficial, el desgaste se vuelve inevitable.

Y ese desgaste empieza hoy a percibirse con mayor claridad. Quizá lo más significativo sea que ya no proviene únicamente de la oposición política. Comienza a emerger también dentro de sectores del propio electorado frenteamplista. El malestar social crece, y con él aparece una decepción más silenciosa, pero también más profunda.

Ese dato posee enorme relevancia. Porque cuando la desilusión emerge dentro de la propia base de apoyo, deja de ser suficiente atribuir las críticas a campañas adversarias, polarización o intereses partidarios. Empieza a instalarse algo más complejo: la sensación de que las expectativas generadas ya no encuentran correlato en la realidad vivida. Y cuando eso ocurre, no solo comienza a erosionarse la adhesión electoral. Empieza también a debilitarse el capital simbólico construido durante décadas.

Hoy, las preocupaciones centrales de muchos uruguayos ya no pasan exclusivamente por el crecimiento económico -aspecto siempre fundamental-. Pasan también por la seguridad, la convivencia, la salud mental, el deterioro educativo, la fragmentación social y la percepción de debilitamiento institucional.

Frente a esas preocupaciones, las construcciones discursivas encuentran cada vez menos margen para sustituir la experiencia concreta.

Porque existe un límite que ninguna estrategia comunicacional puede superar indefinidamente: la evidencia cotidiana.

La ciudadanía puede tolerar errores, demoras e incluso contradicciones. Lo que difícilmente acepta durante mucho tiempo es que se le pida negar aquello que vive y observa todos los días.

Y cuando la realidad contradice persistentemente el discurso político, el problema deja de ser meramente comunicacional.

Se transforma en algo mucho más profundo: una crisis gradual de credibilidad.

Porque cuando la distancia entre discurso y experiencia cotidiana se vuelve demasiado amplia, ya no entra solamente en tensión un gobierno. Empieza a erosionarse la confianza social en el proyecto político que ese relato pretendía sostener.