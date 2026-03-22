Frío en la espalda

Hoy son las elecciones municipales en Francia. Sus resultados presumiblemente terminarán de instalar para la presidencial de mayo de 2027 el escenario imaginado por el escritor Michel Houellebecq en su novela publicada en 2015 “Sumisión”.

Se trata de una novela de ficción política que presenta un futuro cercano (del año 2022) que sufre un contexto social y político inestable. En efecto, los partidos tradicionales franceses de izquierda y derecha están en decadencia, y el balotaje presidencial termina enfrentando a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen contra un carismático líder de un partido islamista que parece moderado, Mohammed Ben Abbes. Ocurre entonces en la novela que socialistas y derechistas de perfil tradicional terminan apoyando a Ben Abbes para evitar la victoria de la extrema derecha.

El escenario electoral descrito por Houellebecq resultaba verosímil incluso en la realidad política francesa de 2015: en 2017 y luego en 2022, el candidato Macron ganó las presidenciales con amplias alianzas de este tipo. Ya con Ben Abbes convertido en presidente, la novela narra la transformación gradual y sin grandes conflictos que termina haciendo de Francia una sociedad de valores islámicos.

Todo esto es visto por el protagonista, François. Es un profesor universitario de literatura, solitario y nihilista, especializado en un escritor del siglo XIX, que observa con una mezcla de cinismo y pasividad cómo su vida y la sociedad a su alrededor cambian drásticamente. Las mujeres comienzan a vestir de forma más conservadora y muchas abandonan sus trabajos para regresar al hogar; los judíos franceses emigran a Israel; la Sorbona, donde trabaja, se convierte en una universidad islámica que recibe enormes fondos económicos de países del golfo pérsico-arábigo; y los profesores conversos al islam empiezan a recibir mejores sueldos por haberse sometido religiosamente y se les permite ser polígamos.

François, de vida vacía y sin mayor propósito, pasa entonces a enfrentarse a una decisión existencial: ¿debe convertirse al islam, lo que le ofrecería un futuro con privilegios y un sentido de pertenencia social y cultural propio del nuevo tiempo, o debe seguir sumido en su apatía existencial de siempre?

El mismo día de enero en que la novela salió a la calle, un atentado islamista mató a varios periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo. El ataque terrorista que mató a más de 130 personas en el Bataclan de París, ocurrió en noviembre de ese año. Luego, se han sucedido distintos atentados y ataques extremistas contra judíos, católicos, maestros y profesores agnósticos, iglesias cristianas y autoridades y símbolos de la República laica. Infelizmente, “la France éternelle” de De Gaulle parece entregada a la apatía propia de la sumisión.

Muy probablemente en 2027, es decir apenas una elección presidencial más tarde que la narrada en la novela, el balotaje enfrente a un candidato de extrema derecha contra uno que funge de izquierdista, Mélenchon, pero que en realidad está completamente tomado por la sumisión que impone la implantación religiosa extremista musulmana basada en la gran inmigración extranjera acumulada en Francia.

Seguramente Mélenchon sea el Ben Abbes de Houellebecq. Da frío en la espalda pensar en Francia así sometida.