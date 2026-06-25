Deterioro institucional

Las democracias suelen asociarse con estabilidad. Elecciones libres, alternancia en el poder, libertad de expresión y vigencia constitucional conducen a pensar que la salud institucional está asegurada. Sin embargo, la historia demuestra que las democracias no son conquistas definitivas.

Su deterioro rara vez es abrupto. Suele expresarse en procesos graduales que afectan la calidad del funcionamiento institucional sin alterar sus formas externas. Las elecciones continúan, las normas rigen, pero algunos mecanismos esenciales comienzan a perder eficacia. La tradición republicana descansa en una convicción central: ningún poder debe quedar sin control. La libertad política depende de instituciones capaces de fiscalizar, investigar y exigir rendición de cuentas. Cuando esos mecanismos se debilitan, emergen señales que merecen atención.

Hoy en día, el escrutinio público es inevitable. Errores, abusos o contradicciones pueden difundirse en minutos y alcanzar una amplia audiencia. Esto reduce el margen de opacidad tanto para gobiernos como para oposiciones. Sin embargo, la visibilidad no sustituye a los controles institucionales.

Un punto sensible aparece cuando se obstaculizan herramientas parlamentarias de investigación. Las comisiones investigadoras no implican condena, sino esclarecimiento. Su bloqueo sistemático puede generar la percepción de áreas sustraídas al control público. Aun cuando existan razones para rechazarlas, la transparencia exige fundamentarlas con claridad.

También preocupa la percepción de debilitamiento en organismos de control. Su legitimidad depende de la confianza en su independencia. Cuando esa confianza se erosiona, sus decisiones pasan a leerse en clave política.

Algo similar ocurre en el sistema de justicia. La independencia judicial es condición necesaria, pero no suficiente: también importa la calidad del funcionamiento. Demoras, opacidad o debilidades técnicas pueden erosionar la credibilidad. En este punto, la atención no debería dirigirse de forma indiscriminada al conjunto del sistema judicial, sino especialmente a la Fiscalía, cuyo desempeño y grado de autonomía operativa resultan claves en la etapa de investigación penal. Cuando su accionar es percibido como inconsistente o insuficientemente transparente, la confianza pública se ve afectada.

La prensa cumple aquí un rol esencial. Una democracia requiere medios capaces de investigar, informar y formular preguntas incómodas a todos los actores. No se trata de objetividad absoluta, sino de rigor, honestidad intelectual y estándares consistentes.

Las nuevas tecnologías complejizan el escenario. Las redes ampliaron la participación ciudadana y el control público, pero también facilitaron la difusión de desinformación, la fragmentación del debate y la formación de burbujas de sentido. El riesgo es que la discusión política se desplace desde los hechos hacia identidades cerradas. Uno de los signos más preocupantes del deterioro institucional es la pérdida de un terreno común de hechos. Cuando cada sector construye su propia versión de la realidad, el espacio de deliberación compartida se debilita.

Los grandes quiebres institucionales rara vez son súbitos: suelen estar precedidos por deterioros pequeños y acumulativos. Reconocerlos a tiempo es parte de la responsabilidad democrática. Porque las democracias casi nunca colapsan de golpe: se debilitan lentamente, cuando los mecanismos que las sostienen dejan de funcionar con la eficacia y la confianza que les dieron origen.