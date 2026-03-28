China y las renovables

Muchos en Occidente observan con asombro el aparente dominio de China en las energías renovables. “China se está convirtiendo en una superpotencia verde”, titulaba la BBC el mes pasado. “El triunfo verde de China”, proclamaba The New York Times.

Es cierto que China está produciendo en masa paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías que inundan los mercados mundiales, lo que, según sus defensores, es prueba de una transición ecológica inevitable. Sin embargo, estas supuestas maravillas se fabrican en medio de un uso abrumador y creciente de combustibles fósiles, especialmente del carbón. Los verdaderos logros energéticos de China, como el espectacular aumento de la producción energética para impulsar la prosperidad y los avances en la energía nuclear, siguen pasando desapercibidos. En 2025, el mundo invirtió 2,3 billones de dólares en energía verde. Más de un tercio de esa inversión, unos 800 000 millones de dólares, procedió de China. Sin embargo, el gasto no es el mejor indicador de la calidad de la inversión.

Tras la crisis del sector inmobiliario chino, el capital se dirigió hacia la industria de los paneles solares, lo que provocó una enorme sobreproducción y un exceso de capacidad. La capacidad de producción solar china es ahora más del doble del mercado mundial, y todos los segmentos de su cadena de suministro solar registraron pérdidas a lo largo de 2024, con márgenes que a menudo se situaron en menos del 20% o incluso inferiores, según la Agencia Internacional de la Energía.

Más de 40 empresas han quebrado y la industria ha recortado un tercio de su plantilla. Es fundamental señalar que la producción de paneles solares de China depende del carbón: cada una de sus fundiciones de silicio requiere su propia central eléctrica de carbón. En la actualidad, las inversiones se están dirigiendo masivamente hacia los vehículos eléctricos (VE), ya que la fabricación de automóviles se ha convertido en un pilar económico para los gobiernos locales que antes dependían de la venta de terrenos y de los impuestos inmobiliarios. La industria automovilística y los servicios relacionados representan ahora una décima parte del PBI de China. El exceso de capacidad es abrumador: según una previsión, solo 15 de las 129 marcas de vehículos eléctricos que hay hoy en China serán viables en 2030.

China quiere reducir al mínimo su dependencia del petróleo importado, por lo que sus consumidores compran casi dos tercios de todos los vehículos eléctricos vendidos en el mundo, impulsados por Pekín y atraídos por unos precios bajísimos debido al exceso de producción. Sin embargo, las baterías de los vehículos eléctricos se fabrican utilizando energía procedente del carbón y se recargan en una red eléctrica dominada por el carbón. Una estimación reciente muestra que, a lo largo de su vida útil, un vehículo eléctrico chino emite entre el 85% y el 90% del CO₂ de un automóvil a gasolina.

El auge de los vehículos eléctricos en China incrementará aún más estos contaminantes. Si no se produce un cambio radical, incluso las emisiones de CO₂ aumentarán.

La cuota de las energías renovables era del 40% en 1971, cuando China era un país pobre, pero se desplomó hasta el 7,5% en 2011. Desde entonces, ha aumentado lentamente hasta situarse ligeramente por encima del 10%. Siguiendo esta trayectoria, una transición completa llevaría cuatro siglos. Los últimos datos de la AIE para 2023 muestran que China está incorporando cinco veces más carbón que energía solar y eólica. Por lo tanto, aunque la imagen de China como superpotencia de las energías renovables es en gran medida propaganda ecológica, deberíamos aprender dos lecciones de las políticas energéticas de Pekín.

En primer lugar, China ha incrementado drásticamente su consumo energético y, en el proceso, se ha enriquecido. Occidente, especialmente Europa, debería abandonar las restricciones energéticas que se ha impuesto a sí mismo y seguir su ejemplo. Tomemos como ejemplo el fracking: muy restringido o prohibido en toda Europa, ha contribuido a impulsar la producción china de gas de esquisto en aproximadamente un 20% anual desde 2017, lo que sitúa a China en camino de convertirse en el tercer mayor productor de gas del mundo y la hace más resistente que muchas otras economías a las subidas de precios provocadas por la guerra en Irán.

En segundo lugar, China está avanzando a pasos agigantados en tecnologías que podrían descarbonizar el planeta a gran escala: la fisión y la fusión nucleares. En Occidente, la energía nuclear tradicional se ha vuelto prohibitivamente cara, y los costos de construcción en los Estados Unidos se han triplicado desde mediados de la década de 1980.

Estados Unidos solo ha construido tres nuevas centrales en este siglo, con un costo enorme y plazos de 11 años. Contrasta esto con China, donde los reactores se completan en 5 años y los costos se han reducido a la mitad desde el año 2000. China ha pasado de 3 reactores en el año 2000 a 60 en la actualidad, con 37 en construcción (casi la mitad del total mundial), 42 planificados y 146 propuestos.

No se trata de una nueva apuesta por las energías renovables, sino de una carrera por la energía en abundancia. Occidente corre el riesgo de despertarse en un mundo impulsado por los reactores de Pekín, y no por su propio ingenio. La “China verde” es una farsa, pero es hora de que Occidente siga el verdadero modelo de Pekín y aumente el consumo de energía y la inversión en I+D nuclear.