Cantó la cabra

Que siga ganando el FA la Intendencia últimamente, la verdad que es un milagro”, la afirmación corresponde a la murga Cayó la Cabra que dedica un cuplé entero a fustigar la gestión frenteamplista en la capital.

Estamos en Carnaval y no debería sorprendernos que una murga critique con dureza a la administración de Montevideo. Está en la esencia de un conjunto carnavalero reprobar a un gobierno sea departamental o nacional. Claro que en Uruguay hace ya mucho tiempo los palos iban dirigidos, casi exclusivamente, a los partidos históricos y a la Coalición Republicana. Lo que sorprende y hay que aplaudir, es que Cayó la Cabra critica con dureza a la Intendencia y muestra parte de la realidad de Montevideo, abandonada y destratada por la fuerza política que la gobierna desde hace 36 años ininterrumpidos. Y es aún más valioso el cuplé, porque los integrantes de esta murga son de izquierda aunque no se identifiquen con un sector específico del FA.

“Sus integrantes son de todos los sectores del Frente Amplio y conforman una cooperativa, donde las decisiones se toman en conjunto”, me informó un destacado colega especializado en carnaval a quien consulté. Cayó la Cabra, nació en 2007 como murga joven y ha salido en todos los carnavales. Hasta la fecha no ha logrado un primer premio. No sabemos qué pasará esta vez. De hecho, pasó a la Liguilla. ¿Le jugará en contra haberle dedicado un cuplé a denunciar la realidad de Montevideo?

No es la única murga que apuntó a la gestión del Frente Amplio en Montevideo, también lo ha hecho Curtidores de Hongos, pero la primera dedicó la parte central de su actuación al tema. ¡Chapeaux! Y el público agradece aplaudiendo de pie. Sin pecar de iluso señores, parece que no está todo perdido.

La letra arranca diciendo: “... si te quieres deprimir, con un mate y con bizcochos solo tienes que salir a pasear por 18. Si quieres que se haga más tenebrosa la novela, solo tienes que doblar, agarrá una paralela… Sí el Centro de la ciudad está así de descuidado, no te quiero ni decir los barrios más olvidados”.

El estribillo, le habla directamente al actual intendente Mario Bergara, y expresa: “Mario, Mario, que tenés Montevideo entero para arreglar. Mario, Mario que te querés cortar los… por no poder hablar”… El cuplé concluye: “Te votaron con desconfianza, pero igual ganarle siempre a la coalición, nos desborda de alegría, como desborda el contenedor...”.

La noche del viernes de la semana anterior, la murga actuó por segunda vez en el Teatro de Verano. Estaba en la platea el intendente, Bergara. Se lo vio sonreír, no le quedaba otra. También estaba Ana Olivera (2010-2015), la segunda peor intendente que tuvo Montevideo en su historia. Digo segunda, porque el primer lugar lo ostenta con creces Carolina Cosse, que batió todos los récords de mala administración y festicholas.

En 2030, veremos en qué lugar se posiciona Bergara. Hasta ahora, nada ha cambiado en Montevideo, por lo contrario a los manidos problemas de siempre, (basura, tránsito, vandalismo, etc.) se han sumado los enterococos en las playas de Montevideo. Como dice Cayó la Cabra: “Mario, Mario tenés Montevideo entero para arreglar”.