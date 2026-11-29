Pocas cosas han tenido la capacidad de mostrar el declive hacia republiqueta bananera que viene padeciendo nuestro país, que todo el episodio en torno a la elección del BPS. En particular, lo ocurrido con la gran ganadora de esa elección, Lorena Roqueta, y la impactante revelación de que hace como 14 años fue parte de una peligrosa banda de narcotraficantes.

Por si no se dio cuenta, sí, hay ironía en el comentario. Porque que a una persona se le pretenda anular políticamente por haber llevado hace una década unos porros de Montevideo a Tarariras (¡Tarariras!), en un país que hoy vende la misma sustancia libremente en las farmacias, es de sketch de Capusotto.

Pero no perdamos el hilo. El asunto es que a Uruguay, el país desvelado por la pobreza infantil, se le ocurrió armar unas elecciones para designar “directores sociales” en la entidad que maneja jubilaciones y prestaciones sociales. ¿Qué competencia tienen estos directores? ¿Por qué no alcanza con los que designa el sistema político al que votamos todos?

Nada tiene sentido. Salvo para sectores de izquierda que siempre han tenido la estrategia de cooptar este tipo de espacios para duplicar su voz en el debate público. Así cuando hay un ataque al sistema jubilatorio como antes de las últimas elecciones, si el Pit-Cnt lo apoya, de inmediato aparecían los representantes sociales de los jubilados, o de los trabajadores, a sostener ese planteo. Imagínese el titular: “Pasivos y trabajadores apoyan proyecto del Pit”.

Pero bueno, hace ya unos años, hubo una figura de nombre José Pereyra que se dio cuenta de que allí había un filón. Y primero apoyado por “Un Solo Uruguay”, y algún otro sector díscolo de nuestro establishment estatista, logró ocupar el sitio reservado a los empresarios. Y ahora logró montar una maquinaria que derrotó al Pit-Cnt en el orden trabajadores, y estuvo cerca de hacerlo en jubilados.

La noticia de que la aplanadora del Pit había sido derrotada por una ignota abogada de origen blanco de Colonia fue titular de todos los medios durante un día y medio, más o menos. Hasta que se destapó que la elegida tenía esos antecedentes y ardió la pradera. Primero fue el sistema político, en particular el oficialismo, que salió a incinerar a Roqueta. Pensar que en tiempos más luminosos era la izquierda la que defendía el garantismo y el hecho de que la gente pudiera redimirse.

Claro que para mantener algún viso de legitimidad, lo hicieron apelando a una crítica a la oposición por el cambio en la LUC que vuelve más severa la sanción para delitos como el de Roqueta. O sea, el razonamiento es: ¿“vieron que malo es lo que votaron?”, ¿entonces ahora como la víctima es de tu lado, yo puedo hacer lo mismo?”.

Por el lado opositor es exactamente lo mismo, pero el revés.

Un párrafo para el gran “kingmaker” de la política nacional, ese carismático personaje que tiene en sus manos la definición de todos los temas clave del país: el diputado Álvaro Perrone. Que se ha lanzado a atacar a Roqueta como si fuera la heredera de Pablo Escobar, y llamando a su destitución, citando artículos de la Constitución que ni entiende ni tienen aplicación al caso concreto.

Pero si vamos a repartir palos, el periodismo no sale indemne. Desde hace 72 horas vivimos en un frenesí a lo Bob Woodward por la historia penosa, humana, y demasiado frecuente de Roqueta. Y cuando se cuestiona este fervor, la respuesta engolada es que la señora mintió tres veces con su historia personal.

Ok, una persona que nunca tuvo un minuto de exposición pública y que es desnudada ante la sociedad en los aspectos más vergonzosos de su vida personal, declaró mal y no fue transparente. ¿Eso es tan relevante ¿me dice algo sobre la calidad ética y humana de una persona cuya capacidad de impacto sobre las decisiones del BPS, además, es igual a cero? Por dar un ejemplo, ¿no sería más relevante para la sociedad enfocarse en contar quién es el señor Pereyra que ha logrado manejar los entresijos del BPS, derrotando sin plata ni estructura a las cámaras empresariales y a la todopoderosa central sindical?

Claro que ahora vendrán los conocidos operadores a hurgar en la vida de Roqueta, a ver si alguna vez pateó a un perro en Tarariras, o si no dejó pasar a una anciana en una cebra. Y todo el periodismo correrá indignado a seguirles el juego, como siempre. Aunque nunca se sabe. Porque por algo la primera medida que tomó el señor Pereyra al llegar al BPS fue contratar a un operador como asesor, seguramente deslumbrado por el impacto de su gestión en la comunicación de Fiscalía.

¡Ah! Porque si no sabía, cada uno de estos directores “sociales”, no solo ganan 213 mil pesos por mes. Sino que tienen una partida de 600 mil pesos más para contratar asesores. Casi 20 mil dólares al mes, en el organismo más desfinanciado del país y al que debemos destinar 7 puntos de IVA de cada compra que hacemos.

¿Alguien pidió bananas?