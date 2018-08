El escándalo argentino

Cuando le pregunté al presidente Mauricio Macri en una entrevista la semana pasada si le ayudaría políticamente en las elecciones de 2019 si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es enviada a la cárcel por las cada vez mayores acusaciones de corrupción en su contra, el presidente me respondió: "Muchos me dicen que no me conviene".

Explicó que muchas personas le dicen que "conviene que (ella) compita" en las elecciones del año próximo, porque si va presa ahora podría hacerse la víctima de una presunta persecución política y galvanizar a sus seguidores.

Macri inmediatamente tomó distancia de esa teoría. Me dijo que el destino de la expresidenta debería decidirse por el sistema judicial, sin ninguna interferencia de su gobierno.

Pero puede haber algo de verdad en el consejo que le están dando a Macri. El mejor escenario para Argenti-na, según esta teoría, sería que la expresidenta no fuera sentenciada hasta después de las elecciones de octubre de 2019.

Si ella sigue en libertad y se postula a la presidencia, tendría que seguir yendo a los tribunales constantemente para defenderse de la casi docena de casos de corrupción en su contra.

Surgirían casi a diario nuevas revelaciones sobre maletas llenas de dinero en efectivo que recibió durante su presidencia.

La expresidenta y su difunto esposo Néstor Kirch-ner están siendo acusados de recibir sumas que oscilan en los 200 millones de dólares en maletas llenas de efectivo en varios de sus apartamentos. Además, se sospecha que ocultaron o transfirieron al exterior miles de millones de dólares en fondos mal habidos.

Lo que es claramente el mayor escándalo de corrupción en la historia de la República Argentina estalló hace pocas semanas, cuando el diario La Nación comenzó a publicar copias de ocho cuadernos llenos de notas manuscritas por un chofer del gobierno.

A lo largo de diez años durante los gobiernos Kirchner del 2003 al 2015, el conductor, llamado Óscar Centeno, tomó notas meticulosas de cada viaje que hacía para sus exjefes.

Al menos 70 de esos viajes fueron para recoger maletas llenas de dinero en efectivo de empresas privadas y llevarlas a las casas del matrimonio Kirchner.

Desde que salió a la luz la historia, más de una docena de prominentes ejecutivos de empresas privadas han confirmado lo que dicen los cuadernos de Centeno, confesando que habían entregado las bolsas de dinero. Y al menos dos ex altos funcionarios han testificado que los Kirchner supervisaban las entregas del dinero de los sobornos.

Al menos 60 millones de dólares en efectivo fueron entregados en uno de los apartamentos de los Kirch-ner en un período de tres años, fue el categórico testimonio de un testigo.

Si Cristina Fernández de Kirchner fuera encarcelada ahora, cambiaría el foco de la conversación pública: en lugar de hablar sobre las evidencias de corrupción en su contra, muchos argentinos pasarían a debatir si la expresidenta es una víctima de persecución política.

"Ella es muy buena haciendo el rol de la pobre viudita", me dijo una persona cercana al presidente. "Si la meten presa, veremos fotos a diario de su hijo con sus nietitos frente a la cárcel, pidiendo verla".

Macri, que quiere postularse para un nuevo mandato, ha visto caer su popularidad tras los recortes en los subsidios a la electricidad, el gas y otros servicios públicos, y un resurgimiento de la inflación.

Puede que Macri haya cometido un error al no alertar al país con suficiente claridad en su momento sobre el estado en bancarrota en que recibió a la Argentina, y por no haber tomado medidas de ajuste al principio de su mandato. Pero sus políticas para crear un clima favorable a las inversiones constituyen la mejor esperanza para el regreso de una Argentina floreciente.

Probablemente, los jueces harán lo que tengan que hacer o lo que se les antoje respecto a la expresidenta, independientemente de lo que le convenga al presidente Macri.

Pero quizás el mejor escenario para Argentina sería que la situación actual se prolongue por un tiempo, y que los argentinos se sigan enterando a diario de nuevas evidencias sobre la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner y su régimen y de cómo amasó una inmensa fortuna mientras estaba en el gobierno.

Quizás eso ayude a asegurar que la familia Kirchner y sus acólitos no regresen al poder, y a que la Argentina no se convierta en una nueva Venezuela.