250 años de Estados Unidos

El 4 de julio Estados Unidos celebró su primer cuarto de siglo sosteniendo su experimento sobre la libertad de forma ininterrumpida, con logros que sobrepasan los sueños más audaces de los padres fundadores. No cabe duda de que Paul Johnson tuvo razón cuando escribió: “La creación de los EE.UU. es la mayor aventura de la humanidad”.

La declaración de independencia, cuyo redactor principal fue Thomas Jefferson, señala en su oración más célebre: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Manejando las tensiones propias de su tiempo, se afirmaba algo que no se cumplía ni se cumpliría en la realidad por casi un siglo más, pero la fórmula resultó imperecedera y el experimento norteamericano tendría la virtud de irse mejorando a sí mismo con el tiempo.

Superada la guerra de independencia, la democracia norteamericana supo combinar lo mejor de la tradición británica que heredaba con las oportunidades de una sociedad que no arrastraba las estructuras corporativas de las que a los británicos les costó desembarazarse. El crisol de razas, religiones, nacionalidades y un futuro por conquistar funcionó muy bien dentro de un sistema de pesos y contrapesos, gobiernos locales fuertes con un gobierno nacional que sólo tenía las potestades que le cedían los estados y un sólido Estado de Derecho que aseguraba las libertades individuales incluyendo, el derecho de propiedad.

Este sistema de libertad, que supo apreciar y describir brillantemente muy temprano en su historia Alexis de Tocqueville, resultó una formula para el éxito. Con el paso de las décadas se desató un crecimiento económico extraordinario que llevarían a los Estados Unidos a convertirse en la primera potencia del mundo y sus pecados de nacimiento se irían perfeccionando hasta cumplir con la promesa que habían formulado los padres fundadores.

Basta sólo recordar el rol central que le cupo en la Segunda Guerra Mundial para derrotar al nacismo y luego en la guerra fría para vencer al comunismo para dejar claro que Estados Unidos ha cumplido con creces con la humanidad, más allá de los yerros en el camino. Después de todo, vale la expresión atribuida a Churchill de que “Siempre se puede contar con que los estadounidenses hagan lo correcto después de haber intentado todo lo demás”.

En nuestros días muchos expertos hablan del declive de Estados Unidos y de la posibilidad de que China pase a ocupar su lugar en un futuro no muy lejano. Este pronostico u otros del mismo tenor creo que están sobrevalorando la capacidad de un país totalitario para los desafíos tecnológicos y subestimando el enorme potencial que aún tiene Estados Unidos para seguir siendo la principal fuente de innovación y avance científico en el planeta. Los norteamericanos pueden pasar por etapas oscuras, pero tienen instituciones que resisten y resurgen gracias a la capacidad inagotable de su sociedad civil, algo que en China está tremendamente limitado. Ojalá en los próximos años podamos volver a ver a Estados Unidos como el ejemplo de libertad hacia adentro y hacia afuera, respondiendo a un destino manifiesto que ha sido decisivo para la humanidad en su conjunto.