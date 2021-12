Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Buenos Aires barato y estafa con criptomonedas

¡Muy buenos días! Es un gusto estar de nuevo en tu casilla de correo, como todos los jueves, para comentarte algunas de las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Antes de empezar, pedirte que estés atento a tu casilla de email porque muy pronto te llegará una invitación para un nuevo webinar exclusivo para suscriptores. Ahora sí, comencemos.

Qué tan barato está Buenos Aires

Con las fronteras abiertas volver a viajar a Buenos Aires es una opción y más aún con lo barato que está en comparación con Uruguay. De eso se ha hablado bastante, pero viajar y comprobarlo, como hizo Pía Mesa es diferente. Tomando como base el valor del dólar interbancario de la semana del 15 al 19 de noviembre ($ 44,115) y en Argentina un dólar blue a 200 pesos argentinos, recoge en esta nota la diferencia de precio en varios productos, en comer y en transportarse. Solo a modo de ejemplo, en lo que refiere a la carne congelada, mientras que una suprema de pollo en Montevideo ronda los $ 470 el kilo, en Buenos Aires cuesta 359 argentinos (unos $ 79 uruguayos).

Mónica Berti, un caso desconcertante

A tres años de la desaparición de Mónica Berti, todavía no hay pistas firmes. “Es un caso raro”, dicen fuentes de la investigación. Por su edad (46 al momento de la ausencia), perfil (no se halló vinculación con ningún entorno violento) y porque todos sus documentos quedaron en su casa. Desconcertada, la familia teme que a medida que pase el tiempo el caso quede olvidado y le reclama al Departamento de Personas Ausentes y a la Fiscalía un esfuerzo en la investigación. El equipo lidia con un récord de denuncias: en lo que va del año ya superaron las 4.200. Del total de casos denunciados, más del 98% se resuelve a la brevedad. Menos del 1% termina con un destino fatal, como el del joven Lucas Zanolli. Más detalles en este informe de Mariángel Solomita.

Relacionado con este tema, les recomiendo esta nota sobre cómo operan las mafias en relación a las personas ausentes.

El cuento del tío moderno

La mayor estafa piramidal con criptomonedas en Líbano tuvo sus ramificaciones en Uruguay y, según supo El País, hay decenas de afectados. El diario libanés An-Nahar publicó el 20 de octubre pasado que inversores de ese país perdieron alrededor de 300 millones de dólares en lo que se conoce como un esquema Ponzi. En Uruguay unas 100 personas se integraron meses atrás a un grupo de Telegram, incentivadas por obtener un alto interés en un supuesto negocio de criptomonedas, que terminó siendo una estafa, como cuenta este informe de Mariana Malek. Delitos Financieros de Interpol asegura recibir cientos de denuncias de estafas vinculadas a Internet, a lo que se suma la falta de regulación en materia de criptomonedas.



El mejor libro de 2021

Como todos los años, un clásico: los colaboradores de El País Cultural eligen los mejores libros que leyeron a lo largo del 2021, de Ida Vitale a Carolina Bello, de Alice Munro a Felipe Polleri. Aquí pueden conocer a los elegidos y, seguramente, encontrar algunas buenas ideas para regalar en estas Fiestas o llevarse de vacaciones.

El algoritmo de TikTok

En 2019 TikTok ya había alcanzado mil millones de descargas en todo el mundo y se había convertido en la aplicación más usada por los menores de 15 años. Es además la única red social global fundada y llevada adelante fuera de Estados Unidos. Una de las características que explican el éxito de esta app es su algoritmo y la forma en que este funciona. Como cuenta Ana Laura Pérez en su columna de esta semana The New York Times reveló que tiene en cuenta factores como los me gusta y comentarios, además de información acerca de los videos, los sobreimpresos, los sonidos y hashtags. Pero también hay algunas otras variables podríamos sospechar: el objetivo es mantenerte enganchado el máximo de tiempo posible.

Y además....

Otras notas para recomendarte: este artículo que cuenta la intimidad del Graf Spee a través de fotos inéditas del acorazado, la primera entrevista que brindan los integrantes del Consejo Fiscal Asesor: Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema y una guía que puede ayudar a Papá Noel a elegir regalos navideños.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Que tengas una excelente semana.



Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]

