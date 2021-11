Black Friday: ¿qué cuidados debo tener al poner mi tarjeta en la web?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el boom de la virtualidad en el último tiempo, hemos incorporado aún más en nuestro día a día aquellas comodidades como las compras o transacciones financieras online. Del mismo modo, con esta incorporación, los riesgos sobre nuestros datos bancarios o los de nuestras tarjetas, también crecieron.



Por eso, en este Finanzas de Bolsillo repasamos los cuidados que hay que tener al momento de poner los datos de nuestra tarjeta en la web especialmente con el crecimiento que se produce por el tradicional Black Friday.



Si bien no se puede asegurar una protección total cuando se habla de ciberseguridad, afirman los expertos, hay recaudos a tomar con el fin de mitigar posibles riesgos a los que podemos llegar a enfrentarnos, como el fraude, suplantación de identidad, robo de usuarios y contraseñas, entre otros.



Red y dispositivos seguros

En primer lugar, el gerente de seguridad del banco BBVA, Damien Bourel, recomendó que a la hora de realizar compras por una tienda virtual, la compra se realice desde un dispositivo de confianza, como la computadora o celular propio y no en la de un tercero.



En este sentido, agregó que se realice a través de una plataforma en la que se pueda administrar lo que tiene instalado y que maneje su propio antivirus.



Del mismo modo, advirtió la importancia de realizar compras desde una conexión segura, como los datos móviles o redes wifi propias. Mientras que se debe evitar las redes de wifi públicas para hacer transacciones, “donde hay defraudadores que pueden llegar a simular la red o levantar un punto de acceso dudoso donde la gente se conecta y es posible interceptar la comunicación”.



A su vez, el director ejecutivo de ESET, José Luis López, explicó que se debe tener en cuenta que el “candadito” es un “mito”. En este sentido, señaló que se recomienda hacer una transacción en un sitio web seguro, que comience con “https” y tenga un candado en la barra de la dirección web, lo cual asegura que la transferencia de datos entre el dispositivo y el sitio no puede ser interceptado, para robar las credenciales de la tarjeta, pero no asegura que el sitio al que se está conectando es realmente quien dice ser.



“¿Es importante usar un sitio con candadito? Sí. ¿Estamos completamente seguros de que eso es real? No, no nos podemos asegurar solamente por eso”, agregó.



En tanto, sostuvo que al momento de utilizar una tienda online que brinda confianza, al momento de hacer una transacción nos dirigirá a una pasarela de pagos dentro del sitio, por lo que hay que evitar poner los datos de la tarjeta si fuésemos redirigidos a otro sitio web.



Conocer al proveedor

Por otro lado, previo a poner los datos y llevar a cabo la transacción online, es recomendable investigar la plataforma o tienda en la que se está comprando, que garantice seguridad. A su vez, se recomienda que las plataformas a utilizar sean reconocidas.



Según Bourel, “ahí no hay mucha vuelta, hay que investigar donde uno está comprando, si tiene una política de privacidad sólida, si tiene un servicio al cliente donde reclamar, un número telefónico o correo electrónico”.



Del mismo modo, recomendó que se investigue experiencias de otros usuarios, tanto en la plataforma, como conocidos personales y en foros especializados, que permitan evaluar buenas y malas experiencias.



Alarmas en tiempo real

“Fugas de información hay todos los días. En el banco recibimos alertas todos los días, de tarjetas comprometidas, que se las clonaron por diferentes motivos, pero una vez que esos datos están perdidos aparecen en foros de discusión en la deep web. Son datos que se comercian, son datos que se terminan entregando por un monto de dinero muy bajo y es ahí donde los utilizan para suscribirse a plataformas”, señaló Bourel.



Por esto, destacó que los bancos le deben ofrecer a sus clientes mecanismos robustos de segundo factor de autenticación a la hora de realizar una transferencia bancaria.



En este sentido, señaló que “muy poca gente tiene las notificaciones del alertado de las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito”, lo cual es “fundamental” para la prevención de posibles fraudes.



Del mismo modo, recomendó la suscripción a los servicios que informan en tiempo real, a través de un sms o de un correo electrónico, cuando se utiliza la tarjeta de crédito o débito.



Antivirus

“Tener un software de seguridad también es importante, porque por más que se tenga cuidado en lo que se está haciendo, hay peligros que no son inmediatos, hay mucha gente que cree que un virus que le roba información ejecuta de inmediato. Muchas veces cuando hacemos click en algo y se ejecuta, queda en nuestro dispositivo, móvil o computadora, por mucho tiempo recogiendo información para organizar mejor una estafa. Hay que tener cuidado en no hacer click en enlaces no solicitados u ofertas milagrosas”, afirmó López.



El factor humano

“Cuanto más seguro sea algo más incómodo va a serlo. Muchas veces por comodidad la gente no utiliza muchas opciones, como el factor de autenticación que te envíen un pin o código para hacer una transacción, o la verificación biométrica, no la utilizan las personas normales porque es incómodo. Por eso está el factor humano que es importante. Sabemos que somos débiles en ese punto”, señaló López.



A su vez, agregó que no recomienda poner los datos si se accedió al sitio a través de un link recibido por correo electrónico o mensaje, sea o no de una persona o entidad conocida, sino que el origen de la acción fue por voluntad propia.



¿Qué hacer si sufrí un fraude?

Según el Banco Central a través de su Departamento de Comunicación, ante un eventual fraude hay diferentes pasos a seguir dependiendo la situación.



El usuario podrá denunciar ante el Central si el proveedor es una entidad regulada y supervisada por el mismo o si su actividad se encuentra comprendida dentro del parámetro regulatorio del BCU.



A su vez, si es una relación de consumo, el usuario puede recurrir al Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas para efectuar su reclamo. Por otro lado, si la operativa fuese en el exterior, se deberá reclamar en el país de origen.



Hay que cuidarse de las otras aplicaciones ¿Es seguro guardar los medios de pago en las aplicaciones móviles? Hay aplicaciones reconocidas que guardan nuestros métodos de pago, lo cual en principio es seguro, según Bourel, pero se deben tener en cuenta algunos cuidados.



El primero, es que la aplicación móvil sea descargada por tiendas oficiales, como App Store o Play Store, y no por páginas o enlaces de terceros.



Del mismo modo, al momento de descargarla, se aconseja que se verifique la firma de quién está detrás de la aplicación, para corroborar que sea la que realmente se quiere instalar y no sea una imitación de alguien que buscar realizar un fraude.



En tanto, López sostuvo que se deben cuidar los permisos que se otorgan, ya que hay aplicaciones que no son maliciosas en el primer momento, pero tras alguna actualización pueden robar información.



Por otro lado, Bourel recomendó cuidar que las otras aplicaciones instaladas no sean dudosas, ya que “pueden estar espiando lo que tecleás o hablás”. Asimismo, agregó que si compro en una aplicación reconocida por primera vez con tarjeta de crédito, “podés tener una aplicación que está viendo cuando estoy poniendo la información de mi tarjeta. Ahí no hay que preocuparse por la aplicación reconocida, sino por las otras aplicaciones dudosas que puedan llegar a estar instaladas”.



¿Cómo estar seguros con brokers o exchanges?

El Banco Central (BCU), a través de su Departamento de Comunicación, aconsejó para las transacciones que se realicen con brokers o exchanges, que “el usuario procure contar con toda la información, clara y suficiente del proveedor del servicio, las contrapartes intervinientes, así como del tipo de operación a realizar y los riesgos asociados. Siempre teniendo en consideración que la promesa de altos retornos generalmente se asocian a altos riesgos”.



En tanto, agregó que, en caso de una actividad comprendida dentro de la supervisión y regulación del BCU, podrá verificar si el proveedor del servicio se encuentra en los registros del banco.



A su vez, señaló que en caso de ser un proveedor del exterior, se aconseja verificar si se encuentra su operativa supervisada o regulada en su país de origen.



Del mismo modo, recomendó que se identifique qué información tiene de su cuenta, “si le proporcionan estados de cuenta o si accede directamente a un sistema y dispone del libre acceso a sus datos y cuentas”, ya que “han habido casos de fraudes donde el usuario cree haber obtenido ganancias, debido a que le proporcionaban resúmenes de cuenta con datos que no se correspondían con la realidad, y al momento de solicitar el dinero presuntamente ganado, recibía evasivas”.