Llave Maestra

Una mirada influyente, estrés y tragamonedas

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo, como todos los jueves, para recomendarte las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. En la previa del partido de hoy a las 19:30 por las Eliminatorias contra Ecuador te dejo aquí el posible equipo de Uruguay y el análisis que hace el maestro Tabárez sobre este rival. Ahora sí, comencemos.

Los nuevos ludópatas post pandemia

Tras la reapertura de los casinos y las salas de juegos, los establecimientos volvieron a llenarse. De eso trata el informe de esta semana de Mariángel Salomita. Psicólogos que trabajan con ludópatas y desde las agrupaciones de Jugadores Anónimos alertan que están viendo un auge en las recaídas. Hubo un crecimiento lineal de la ludopatía, que actualmente ronda los 35 mil diagnosticados. Esta cifra se amplía a 80 mil si sumamos a las personas que tienen una relación problemática con el juego. Además de agrandarse la cantidad de afectados se detecta una ampliación en el perfil del ludópata. Más mujeres, más ancianos y más jóvenes desarrollan la adicción al juego.

Cómo nos ve una de las mujeres más influyentes

El jueves pasado la CEO de PepsiCo Latinoamérica, Paula Santilli, llegó a Uruguay para anunciar la inversión de US$ 64 millones en la ampliación en un 60% de la fábrica de concentrados de bebidas que la compañía tiene en la zona franca de Colonia. La ejecutiva, una de las mujeres más poderosas del mundo fue entrevistada por Marcela Dobal y Fabián Tiscornia y habló de la situación de la región, de la preferencia por productos más saludables, de lo que generó el COVID y hasta de la competencia con Coca-Cola. Les recomiendo esta nota que pueden leer aquí.



Frutas y verduras en el banquillo

En los primeros ocho meses del año el Ministerio de Ganadería autorizó 1.270 permisos para traer frutas y verduras desde el exterior. Pero hay decenas de solicitudes rechazadas o que se vencen antes de recibir la autorización. ¿Por qué? Cumple más de dos décadas un sistema por el cual gobierno y productores evalúan qué frutas y verduras se importan, en función de la disponibilidad de producción local. Es un ámbito donde el Ejecutivo recibe asesoramiento de las gremiales para monitorear el abastecimiento y precios. Y para luego otorgar la Solicitud de Autorización Fitosanitaria de Ingreso de Productos Vegetales (Safidi). ¿A quién favorece el régimen? ¿Es transparente? Las respuestas en este informe de Sebastián Cabrera.



Cómo les fue a los parques eólicos

Con el cambio de matriz energética, UTE comenzó a construir sus propios parques eólicos. En tres de ellos decidió emitir en la Bolsa de Valores fideicomisos (certificados de participación de los mismos) y acciones, para que pequeños ahorristas e inversores institucionales (como las AFAP) fueran socios del ente en esos proyectos. Entre los tres parques, casi 17.000 pequeños ahorristas son socios de UTE. Ahora, ¿cómo les fue a los tres parques eólicos en el primer semestre del año? Los tres publicaron recientemente sus balances semestrales y los resultados están en este artículo.

Shiatsu para alivar el estrés a médicos

“Me dijo que trabajó cinco horas más de lo que normalmente trabaja y no sintió la carga. Se dio cuenta de que no se peleó con nadie y que todos los del equipo habían funcionado mucho mejor, evitando varios errores que normalmente se cometían en un día normal. No solo eso, sino que llegó a su casa como a las 12 de la noche después de trabajar todo el día, tuvo una charla divina con su marido, comió contenta y luego durmió toda la noche”. Ese fue el relato de Diego Sánchez, quien le dio una sesión de diez minutos de shiatsu a la Jefa de Enfermería del CTI Covid 2 y luego la vio al otro día, experiencia que está replicando en ASSE y pueden conocer aquí.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá y a los demás.



