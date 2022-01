Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 22 fallecidos, 13.635 contagios nuevos, 74.018 personas enfermas, 131 internadas en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 33.516 test detectándose 13.625 contagios nuevos de covid-19 frente a los 23.944 y 9.590 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos se ubicó en 40,65 y en la víspera había sido de 40,05.



En esta jornada se produjeron 22 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer habían sido 21. Desde que se declaró la pandemia en el país los decesos así caracterizados llegan a 6.411. Aquí pueden verse los datos de los fallecidos.



La cantidad de enfermos activos se ubicó en 74.018 y en la jornada pasada eran 73.275. De ellos 131 están internados en CTI frente a los 128 de ayer.



El índice p7, que mide el promedio de personas cursando la enfermedad en los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió 2,96 situándose en 305,12 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Según el Según el MSP, la tasa de mortalidad por covid en no vacunados es de 10,6 y en quienes tienen tres dosis, de 1,08



El Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió un informe hoy en el que muestra la tasa de mortalidad por covid-19 en los últimos tres meses, contrastadas según el esquema de vacunación de cada individuo.



La tasa de mortalidad en enero de este año para los no vacunados fue de 10,6, mientras que para vacunados con una dosis fue de 2,70, y para vacunados con dos dosis de 2,27. En los casos de personas que recibieron la tercera dosis, fue de 1,08.



“Se evidencia la disminución de casos covid-19 con ingresos a CTI y fallecidos cada 1.000 casos diagnosticados en la segunda ola en relación con la primera”, expresa el documento. “Esto coincide con coberturas muy elevadas de vacunación a nivel de la población general”, añade.



En este sentido, el informe sostiene que “es posible observar los claros beneficios de la tercera dosis, que reduce de manera significativa la enfermedad grave y las muertes”.



Aquí pueden verse los datos completos.

Salinas aseguró que centros de estudio no segregarán a los alumnos no vacunados

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, aseguró hoy en una rueda de prensa que “no se van a segregar grupos de vacunados y no vacunados” contra el coronavirus en las escuelas, en referencia a los nuevos protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) ante la cercanía de la vuelta a clases.



Según Salinas, se busca “asegurar de alguna manera la máxima asistencia presencial de los infantes”, y en este contexto pidió “la no discriminación entre niños vacunados y no vacunados”.



El MSP recomienda "fuertemente la vacunación de los niños de 5 a 11 años, así como de 12 a 17, pero eso no va a significar ningún camino de obstaculización de la presencia en clase”, aseveró el ministro este jueves.



Los nuevos protocolos establecen que los estudiantes y docentes asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse cuando se detecta un caso positivo de covid-19 en su grupo, excepto si se conforma un brote.



Aquí podés ver lo que disponen los nuevos protocolos.



El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se contagio de covid y está en cuarentena

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, dio positivo de covid-19, de acuerdo a lo que informó el ministerio.



El jefe de la diplomacia local se realizó un test para detectar el covid-19 tras la aparición de síntomas vinculados con el virus.



El canciller uruguayo permanecerá en cuarentena hasta recibir el alta médica, se informó oficialmente.



La farmacéutica Merck dice que su píldora anticovid es "activa" contra la variante ómicron

La píldora anticovid de Merck sigue siendo "activa" contra la variante ómicron, según afirmó el viernes el fabricante de medicamentos estadounidense, citando los resultados de seis estudios de laboratorio, informó la agencia de noticias AFP.



El tratamiento oral, denominado molnupiravir, se toma en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas y, en un ensayo previo a ómicron con 1.400 participantes, había demostrado que reducía las hospitalizaciones y muertes por covid en un 30% entre las personas de riesgo.



Los últimos estudios in vitro, basados en ensayos celulares, fueron realizados de forma independiente por investigadores de seis países: Bélgica, Alemania, República Checa, Polonia, Holanda y Estados Unidos.



Los resultados muestran "que el molnupiravir tiene una actividad antivírica consistente contra ómicron, la variante principal que circula en todo el mundo", dijo el doctor Dean Y Li, presidente de los Laboratorios de Investigación Merck, en un comunicado.



No obstante, Merck aclaró que la eficacia del molnupiravir contra el ómicron aún no se ha evaluado en ensayos clínicos.



El tratamiento, que a veces se comercializa con el nombre de Lagevrio, ha sido aprobado en más de diez países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.



Ocho cápsulas de molnupiravir se toman por vía oral durante cinco días, para un total de 40 cápsulas. Pfizer también ha desarrollado una píldora anticovid, comercializada como Paxlovid.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana y recordá no dejar de cuidarte y de cuidar a los demás.



