Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 6 fallecidos, 452 contagios nuevos, 5.152 enfermos y 122 internados en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae hoy hubo un mayor número de contagios, pero bajaron las muertes, la cantidad de pacientes cursando la enfermedad y los internados en CTI.



Hoy se validaron 8.925 teste y se detectaron 452 nuevos contagios frente a los 7.256 y 345 de ayer respectivamente, El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados pasó de 4,75% ayer a 5,1% en esta jornada.



Los fallecimientos diarios bajaron a 6 desde los 11 de la víspera.



La cantidad de personas que cursan la enfermedad bajó a 5.152 desde los 5.865 de ayer. De ellos 122 están internados en CTI mientras que ayer eran 129.



Por otro lado, el índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,70, ubicándose en 10,88.

El 47% asegura que ya pasó lo peor de la pandemia de COVID-19, según una encuesta de Equipos Consultores



El 47% de la población afirma que ya pasó lo peor de la pandemia de COVID-19 y el 38% dice que ya no está “nada asustado” de contraer la enfermedad, según los resultados de una encuesta de Equipos Consultores divulgada este viernes por Subrayado (Canal 10).



Cuando los encuestadores preguntaron cuál es el sentimiento frente a la pandemia, solo el 3% dijo estar muy asustado, y el 16% bastante asustado. No obstante, el 39% aseguró estar algo asustado y un porcentaje levemente menor (38%) no está nada asustado.



“Como se aprecia, una parte importante de la población ya no siente temor frente a la pandemia, y otra parte de la población siente un temor apenas moderado”, destaca el informe, recogido por Subrayado.



Salud Pública saldrá en busca de los no vacunados en Montevideo y Canelones desde la semana entrante

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció esta tarde que la semana que viene se iniciará una campaña para vacunar a personas que todavía no se hayan agendado para hacerlo



Se trata de trabajo conjunto del MSP y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en coordinación con las intendencias y ASSE, que comenzará con recorridas de barrios periféricos de Montevideo y ollas populares en Canelones.



Según las estimaciones oficiales hay un 14% de la población mayor de 12 años que no se ha vacunado, no se ha agendado ni tampoco está en una lista de espera



El Instituto Nacional de Estadística reunió los datos de las cédulas de quienes todavía no se habían vacunado ni agendado (pese a estar habilitados para hacerlo), los cruzó con los datos de condiciones de vida y concluyó lo mismo que, como ocurre en cada campaña de vacunación, aquellos que viven en los barrios más críticos son los que menos han accedido a las dosis contra el COVID-19, informó hoy en El País el periodista @Turwicz.



Pese a que los resultados de ese entrecruzamiento son reservados, una fuente de gobierno confirmó que el porcentaje de personas no vacunadas es más alto en los prestadores públicos (ASSE y otros) que en la mutualistas y seguros privados. A partir de esa conclusión y esos datos, el MSP dio la habilitación para que desde el lunes los técnicos y vacunadores vayan al terreno, aunque en la tarde de hoy habrá una reunión para definir el día exacto en que se concurrirá a cada barrio y asentamiento seleccionado de Montevideo y Canelones.



Delgado anunció que Uruguay reservó vacunas anticovid para 2022 y 2023



El secretario de Presidencia Álvaro Delgado anunció hoy que el país ya se cuenta con una “prerreserva de dosis” de vacunas contra el COVID-19 para la campaña de vacunación del 2022 e incluso para 2023 y que, al momento de comprarse, se tendrá en cuenta "la versión última de las vacunas, en el caso de que cambien".



Delgado se refirió a eventual aplicación de dosis de refuerzo que se puedan aplicar y explicó que el procedimiento ya “está previsto”, pero que su puesta en marcha dependerá del tiempo que dure la inmunidad de la vacuna.



“Hay una secuencia en función del tiempo que dura la inmunidad prevista, que es el tema de discusión. ¿Cuánto tiempo después de la inmunización hay que dar la tercera dosis o dosis de refuerzo?”, explicó.



Y agregó: “En principio, como la de la gripe, o como en otras vacunas, hasta que no cambien las condiciones, la idea no solo es generar un refuerzo anual, sino también dar un refuerzo anual con la versión última de las vacunas, en el caso de que las vacunas cambien”.



Vuelven los toques de queda a España ante la nueva expansión de contagios del coronavirus

Ante el avance imparable de la quinta ola de coronavirus en España, en varias regiones se aplicará desde esta madrugada el toque de queda con el fin de reducir la movilidad, sobre todo entre los más jóvenes, que disfrutan del ocio en las noches de verano, informó la agencia de noticias Efe.



En lo que va de semana, España registró 129.098 nuevos contagios de COVID-19 y la incidencia acumulada se sitúa en 537,3 casos por cada 100.000 habitantes, 169,3 puntos más en cinco días, por lo que más que duplica el riesgo extremo (250 casos), según informó hoy viernes el Ministerio de Sanidad.



Este incremento incesante de casos de covid se refleja ya en los hospitales y en los dentos de cuidados intensivos (CTI), si bien en las primeras semanas de esta nueva ola las hospitalizaciones se mantuvieron estables, al afectar sobre todo a población joven, menos vulnerable ante el virus.



Desde el lunes, la ocupación de los CTI creció del 7,8 % hasta el 9,5 % y la de las camas regulares de hospital pasó del 3 % al 4,2 %. Según Sanidad, la pandemia suma en las últimas 24 horas 31.060 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total de infectados a 4.100.222 desde el comienzo de la pandemia y los fallecidos ascienden a un total de 81.096.



El grupo de jóvenes de entre 20 a 29 años sigue concentrando la mayoría de las nuevas infecciones con una incidencia de 996 casos, aunque desciende la transmisión en ese grupo respecto a la semana pasada, y el segundo grupo con más contagios es el de 12 a 19 años, con una incidencia de 837,6 casos, y también va en descenso.



Con la pandemia desbocada, sobre todo entre los más jóvenes, vuelven los toques de queda (restricciones a la movilidad) de madrugada, sobre todo, para evitar las reuniones masivas que provoca el ocio nocturno. Desde esta madrugada no se podrá circular, salvo casos especiales, por la mayor parte de Cataluña (noreste), incluida Barcelona, su capital y segunda ciudad de España, después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa región autorizara esta medida, que solicitó el Gobierno catalán.



Este toque de queda se aplicará hasta el próximo 23 de julio, prorrogable otras dos semanas, ante la "penosa" situación de los índices de contagio y al entender el tribunal que supone una restricción y no una suspensión de derechos fundamentales.



Esta región es la más afectada en España en estos momentos, con una incidencia acumulada de 1.160 casos -más del doble de la media española- y cada vez con más pacientes en los hospitales, hasta llegar al 26 % de ocupación en las camas de uci.



Esta medida ya se aplica en municipios de la Comunidad Valenciana (este), y desde hoy también en las zonas más afectadas de Cantabria (norte), entre ellas su capital, Santander, mientras que otras regiones también plantean establecer toques de queda de madrugada. En cada una de ellas se tienen que pronunciar los tribunales de esos territorios, ya que el Gobierno español mantiene que por ahora no es necesario extender la medida al conjunto del país.



Estos toques de queda autorizados llegan después de que el pasado miércoles, el Tribunal Constitucional de España declarara inconstitucional el confinamiento establecido en el primer estado de alarma declarado por el Gobierno en marzo de 2020 al inicio de la pandemia, al entender que para suspender esos derechos de movilidad es necesario un estado de excepción, lo que ha provocado una fuerte polémica en el país.



En EE.UU. sostienen que el COVID-19 "se está convirtiendo en una pandemia de no vacunados"



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos suplicaron hoy a quienes se resisten a vacunarse contra el coronavirus a que lo hagan debido al aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes propiciado por la variante delta.



"Hay un mensaje claro que está llegando: esto se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas", dijo a la prensa la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.



La agencia reportó más de 33.000 casos nuevos ayer jueves, elevando el promedio diario en siete días a 23.306, un aumento de 70% respecto a la semana previa.



En tanto, el promedio de hospitalizaciones diarias es de 2.790 en una semana, un aumento de 36%.



Y después del descenso en el número de muertes registrado en los últimos tiempos, el promedio diario fue de 211 decesos en una semana, un aumento de 26%.



Los picos se concentran en comunidades con bajas tasas de inoculación, y "los estadounidenses no vacunados representan prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes recientes por COVID-19", dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.



La nueva ola obedece a la variante delta del coronavirus, que representa más del 80% de los casos nuevos, según el rastreador covSpectrum.



Un estudio reciente en la revista Virological muestra que la variante Delta crece más rápidamente dentro del cuerpo en comparación con otras cepas, en tanto es mucho más contagiosa.



Las vacunas, incluyendo las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, siguen siendo muy eficaces contra la variante, pero la campaña de inmunización de Estados Unidos se ralentizó drásticamente en las últimas semanas.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. ¡Que tengas un buen fin de semana! Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.