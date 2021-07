Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 18 fallecidos, 624 nuevos casos, 8.442 enfermos y 162 personas en CTI



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó este viernes que se validaron 9.184 test y se detectaron 624 nuevos casos de contagios por coronavirus.



En tanto, hubo 18 fallecimientos en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 5.790 personas.



Son 8.442 las personas que se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad. Del total de personas que cursan la enfermedad actualmente, 162 están internadas en cuidados intensivos.



Cerro Largo y Durazno descendieron este viernes a la zona amarilla de riesgo, de acuerdo al criterio diseñado por el Global Health Institute de la Universidad de Harvard. Esto se traduce en que cuentan con menos de diez casos promedio cada 100.000 personas en una semana. De esta manera, ya son cuatro los departamentos en esta franja, a la que ingresaron en los últimos días Rivera y Lavalleja.



Por otra parte, Rocha salió de la zona roja de riesgo y se ubica en el área naranja, encontrándose en igual situación que la mayoría de los departamentos. Uruguay también se encuentra en esta escala desde el 6 de julio. En tanto, Artigas, Paysandú y Maldonado se mantienen en la zona roja de riesgo.

Salud Pública recomienda mantener precauciones en las celebraciones del Día del padre

Ante la celebración del Día del padre el domingo que viene el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó una serie de recomendaciones sanitarias para evitar contagios de COVID-19.



La cartera indicó que "las personas mayores que vivan solas, en pareja o insertas en un núcleo familiar, deberán seguir las recomendaciones para evitar contagios (distanciamiento físico, uso de mascarilla y alcohol en gel)".



Además, la "familia debe mantener la burbuja (los convivientes), extremando las medidas de cuidado personal para proteger a los mayores".



En esa línea, sugirió celebrar en el hogar. Pero, si se visitan lugares públicos concurridos, todas las personas mayores, vacunados o no, deberían usar tapaboca y mantener distanciamiento físico.



Para la visita a establecimientos de larga estadía se dieron otras recomendaciones, sugiriendo mantener el régimen de visitas a través de agenda y que, en lo posible, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados destinados a recibir a personas.



A su vez, los visitantes al ingresar deberán higienizarse las manos, y usar el tapaboca y mantener una distancia física durante la visita. Las personas no podrán transitar por las instalaciones.



El personal de salud es quien controlará que se cumplan las medidas. Después de que se retire la visita, se realizará la limpieza e higiene del espacio.



Por último, no se recomienda la salida del residente del establecimiento.

Pfizer va a pedir que se autorice una tercera dosis de su vacuna para mayor protección contra variante delta



La compañías Pfizer y BioNTech pedirán autorización a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos para que se administre una tercera dosis de refuerzo de su vacuna y ofrecer una mayor protección contra el COVID-19.



En un comunicado, ambas compañías dijeron que han visto "datos alentadores" de una prueba en curso de la vacuna de refuerzo y agregaron que proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes de cinco a diez veces más altos cuando se administra seis meses después de la segunda dosis.



Las empresas planean enviar estos datos a la FDA "en las próximas semanas" para conseguir la autorización.



A este respecto, el medio estadounidense The Hill recuerda que algunos científicos han advertido que los fabricantes de vacunas encuentran incentivos financieros para desarrollar fármacos de refuerzo y para que el gobierno invierta en más dosis. Y que los responsables de salud de Estados Unidos han especificado que no está claro que se necesite una vacuna de refuerzo.



Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EE.UU., reiteró este jueves que dos inyecciones de las vacunas Pfizer y Moderna protegen incluso contra la variante delta.



No obstante, Pfizer también explicó que se está preparando para comenzar en agosto los ensayos clínicos de una vacuna modificada dirigida específicamente a la variante Delta, en caso de que sea necesaria. Aunque, la firma precisó, al mismo tiempo, que una tercera dosis de la vacuna original podría ser una mejor opción.



Tras el anuncio de Pfizer, la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron anoche una declaración conjunta minimizando la necesidad de una vacuna de refuerzo.



Una nueva variante es sospechosa de ser más peligrosa que la cepa original del SARS-CoV-2

Los virus evolucionan y el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, no es una excepción, pero en las últimas semanas, han surgido alarmas sobre lambda, una variante detectada por primera vez en Perú a fines del año pasado, sostiene un artículo de The New York Times.



La variante, inicialmente conocida como C.37, se ha extendido rápidamente por partes de América del Sur. El 14 de junio, la Organización Mundial de la Salud la designó como una “variante de interés”, lo que significa, esencialmente, que los expertos sospechan que podría ser más peligrosa que la cepa original.



La prevalencia de lambda y sus mutaciones, que se asemejan a las que se encuentran en varias otras variantes altamente contagiosas o preocupantes, significa que vale la pena observarlo. Pero aún no está claro cuánto riesgo representa.



“Creo que parte del interés se basa simplemente en el hecho de que hay una nueva variante y tiene un nuevo nombre”, dijo Nathaniel Landau, microbiólogo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York que está estudiando las nuevas variantes del coronavirus. “Pero no creo que haya más razones para preocuparse que antes de que supiéramos acerca de esta variante”, agregó Landau.



Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que lambda superará a delta, la variante altamente transmisible que ahora domina la mayor parte del mundo.



Pablo Tsukayama, un microbiólogo de la Universidad Cayetano Heredia en Perú que documentó la aparición de lambda, estuvo de acuerdo. América Latina tiene “capacidad limitada” para realizar vigilancia genómica e investigaciones de laboratorio de seguimiento de nuevas variantes, dijo. Eso ha llevado a una brecha de información que alimenta las preocupaciones sobre lambda. “No creo que vaya a ser peor que cualquiera de los que ya tenemos”, dijo. “Es solo que sabemos tan poco que se presta a mucha especulación”.



A mediados de junio, se había reportado lambda en 29 países, territorios o áreas, según la OMS. La variante se había detectado en el 81% de las muestras de coronavirus secuenciadas en Perú desde abril, y en el 31% de las de Chile hasta la fecha, dijo la ONU.



Aún no está claro si lambda es más transmisible que otras variantes, si causa una enfermedad más grave o si hace que las vacunas sean menos efectivas.



La Unión Europea registró récord de decesos en 2020, golpeada duramente por la pandemia

La Unión Europea (UE) registró en 2020 el máximo número anual de muertes verificado en 60 años, golpeada por la pandemia de coronavirus, y ello contribuyó a una leve reducción de la población en el bloque, apuntó este viernes la agencia Eurostat.



De acuerdo con esa institución, los países de la UE registraron en 2020 un total de 5,2 millones de decesos, un fuerte crecimiento de 11% respecto a 2019, cuando las defunciones sumaron 4,7 millones.



Para Eurostat, esta tendencia "refleja el impacto de la pandemia de COVID-19". Un portavoz de Eurostat apuntó que la cifra registrada en 2020 es la "más alta desde 1961", el primer año del que hay estadísticas disponibles para todos los países del bloque.



El número de muertos aumentó en todos los países de la UE durante este período, pero particularmente en Italia, donde se registraron 111.700 decesos, un 18% más que el año anterior. También se verificó la misma tendencia en España (+18%) y Polonia (+17%), según los datos de la agencia europea de estadísticas.



La cantidad de nacimientos también siguió disminuyendo. El balance natural (diferencia entre el número de nacimientos y el de muertes) ha sido negativo desde 2012 (excepto en 2014 cuando fue igual a cero) y ha ido menguando desde 2016.



De 2001 a 2019 inclusive, la población aumentó un 4%, un crecimiento impulsado principalmente por un saldo migratorio positivo. Sin embargo, este saldo disminuyó en 2020, también a causa de la pandemia. "Hubo un impacto, ya sea porque las fronteras estaban cerradas, lo que impidió los movimientos de población durante este período, o porque las personas regresaron a sus países de origen debido a una pérdida de empleo o por otra causa", dijo Giampaolo Lanzieri, experto de Eurostat.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes que viene. Que tengas un buen fin de semana y ¡ojo que vuelve el frío! Tratá de cuidarte lo más que puedas.



