Coronavirus, lo último

Acá estoy de nuevo con lo más relevante en torno a la pandemia y sus consecuencias, que no dan lugar para demasiado optimismo. Vamos a la información.

Nuevo récord de contagios

La pandemia no para de generar angustia. Hoy, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que hubo un nuevo récord de contagios: 3.935 casos confirmados. Además, murieron 40 personas (solo cinco menos que ayer y anteayer) y aumentó a 436 el número de personas en cuidados intensivos.

Con todo, les uruguayes confiamos en nuestro sistema de salud. De acuerdo a los resultados de una encuesta de Factum publicados hoy, una amplia mayoría de los consultados, 74%, dijo que dicho sistema está preparado para lidiar con la pandemia.

Hoy se supo que el regreso a las clases de los alumnos y estudiantes seguirá sin efecto hasta al menos el 3 de mayo. En la conferencia de prensa que brindó el presidente Luis Lacalle Pou hoy, este dijo que "se va a continuar con la no presencialidad hasta por lo menos el lunes 3 de mayo". No fue lo único que Lacalle Pou declaró. También adelantó que habrá medidas económicas que serán anunciadas por la ministra Azucena Arbeleche y el ministro de Industria Omar Paganini. Sobre eso podés leer en esta nota.

El presidente en La Nación

El presidente, además, dio una entrevista para el diario argentino La Nación que saldrá publicada mañana. De todas maneras, se pudo saber que, como viene sosteniendo desde hace varios días, no habrán nuevas medidas destinadas a reducir la movilidad (vale recordar que dos días antes, el integrante del GACH Rafael Radi había dicho que las medidas adoptadas hasta entonces no iban a alcanzar para bajar sustantivamente los números de contagios diarios). No habrá toque de queda nocturno, ni se prohibirán los viajes entre departamentos. Podés leer sus fundamentaciones en este adelanto de la entrevista.

Nuevos nubarrones

La entrada de la cepa 1 en el país sigue dando que hablar, por su mayor virulencia y por la polémica que causó y causa la frontera del departamento de Rivera con Brasil. Justamente en ese país se descubrió hoy una nueva variante del coronavirus, una que tiene hasta 18 mutaciones respecto de la variante original. Como para no preocuparse.

No más acompañantes en el Hospital de Clínicas

El director del Hospital de Clínicas, el excandidato a la Intendencia de Montevideo Álvaro Villar comunicó hoy a la sociedad que se suspendarán, hasta nuevo aviso, los ingresos de acompañantes a ese hospital. "Lamentamos profundamente" tener que tomar esa decisión dijo entre otras cosas Villar. La razón esgrimida, qué duda cabe, es la emergencia sanitaria en la que está sumergido el país.

¿Concierto? ¿Cine? Sí, pero con certificado de vacunación

Ayer me quedó en el tintero recomendarte esta nota sobre cómo obtener el certificado digital de que tenés las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus. Puede ser útil que tengas esos datos presentes para gestionar el certificado, porque ya se habla de un proyecto de ley para exigir que quien quiera ir a un evento público deberá exhibir pruebas de la vacunación.

Bueno, hasta acá llegamos hoy. Mañana nos volvemos a encontrar con más información sobre esta nueva normalidad, que parece mucho más vieja de lo que es. Cuidate y cuidanos.

