Twitter: cae la publicidad y anuncian nuevo "blue"

“Están intentando destrozar la libertad de expresión en Estados Unidos”, protestó el hombre más rico del mundo, que cerró la compra de Twitter por unos US$44.000 millones.

Al menos dos importantes compañías publicitarias han recomendado a sus clientes suspender sus campañas en Twitter y varias grandes empresas han decidido detener sus anuncios a raíz de las dudas que ha creado su adquisición por parte de Musk y, sobre todo, sus planes para cambiar las políticas de moderación de contenidos.

El gigante alimentario General Mills, por ejemplo, confirmó que ha suspendido su publicidad, como también han hecho los fabricantes de automóviles General Motors y Audi, la farmacéutica Pfizer y el grupo de alimentos Mondelez.

La publicidad representa actualmente alrededor del 90% de los ingresos de Twitter, aunque Musk ya ha dicho que quiere reducir esa dependencia.

TWITTER BLUE. La compañía anunció ayer la implementación de una nueva suscripción paga: Twitter Blue por US$ 8 mensuales, para usuarios que desean una cuenta certificada y otros beneficios, como menos exposición a publicidad.

En un tuit, la directora de desarrollo de productos de la compañía, Esther Crawford, especificó que el nuevo servicio aún no se había lanzado. “El New Blue aún no está activado: la carrera hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real”, publicó.

El pasado viernes, cerca de la mitad de los 7.500 empleados de Twitter fueron despedidos, una semana después de que Musk completara la adquisición de la plataforma.

El magnate, también jefe de Tesla y SpaceX, dispuso como prioridad el rediseño de Twitter Blue, haciendo que algunos equipos trabajaran día y noche en el tema, supuestamente para lanzar el nuevo producto hoy, 7 de noviembre, un día antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La versión actual del servicio, que cuesta cinco dólares, contiene funciones premium, como un modo de lectura más cómodo.

Musk quiere agregar ahora la marca azul de certificación, aunque no ha explicado cómo se verificarán las cuentas de pago. Hasta ahora, la verificación ha sido gratuita y sirve como prueba de autenticidad para las cuentas de usuarios como políticos, gobiernos, periodistas, celebridades y deportistas.

La actualización también enumera otros beneficios mencionados por Musk, como la capacidad de publicar videos y mensajes de audio más largos.