Otra vez se desvaloriza el bolívar en Venezuela, ¿qué está detrás?

La moneda venezolana, el bolívar, se desvalorizó 71,3% en lo que va del año, según datos del Banco Central. La moneda venezolana experimentó una “estabilidad” entre octubre de 2021 y agosto de este año, cuando comenzó a tambalearse de nuevo.

A partir de ese momento, el gobierno desempolvó términos como “dólar criminal” y “especulativo” para describir el mercado paralelo. Hoy el tipo de cambio oficial está en 16 bolívares por dólar (desde 4,58 el 3 de enero) y el dólar negro en 17,47 bolívares.

Al tipo de cambio lo “manejan cuatro mafias desde Miami para dañarle las navidades, la paz y la tranquilidad al pueblo de Venezuela”, fustigó el presidente Nicolás Maduro.

Expertos coinciden no obstante en que son otros los factores que influyen en esta situación, desde el aumento en el gasto público en agosto, cuando se produjo el primer cimbronazo; los aguinaldos del sector público en diciembre, y la guerra en Ucrania, que ha complicado el cobro en Asia de la sancionada renta petrolera venezolana en divisas.

Pero el fondo del asunto es que “la gente no quiere tener bolívares”, explica a la AFP el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. “Los bolívares cambian de mano de forma muy rápida porque nadie los quiere, y eso termina generando que cualquier excedente de bolívares que haya en el sistema haga presión en el tipo de cambio”, explicó.

Venezuela perdió 80% de su Producto Interno Bruto (PIB) entre 2014 y 2020 en una crisis sin precedentes, que empieza a mostrar tímidos signos de recuperación, con el fin de un largo ciclo de hiperinflación y un crecimiento proyectado para 2022 de dos dígitos, según el gobierno. La estabilidad del precio del dólar era otra forma de dibujar el fin de la crisis, después de que el bolívar se depreciara 76% en 2021 y más de 95% cada año entre 2018 y 2020.

“Ese intento del Banco Central de fijar, de anclar el tipo de cambio, desde hace ya hace dos años, ha colapsado”, explica el economista y profesor universitario Leonardo Vera. “Se ha buscado un tipo de cambio demasiado bajo” en un país que tiene “inflación de 200% interanual, sin reservas internacionales, y con el motor de su economía -el petróleo- dañado”, argumenta.

Oliveros señala que en los últimos dos meses “el gobierno ha disminuido la cantidad de dólares en efectivo que vende” o inyecta en el mercado para mantener estable la cotización del billete verde, en parte porque “se le está complicando cobrar la factura petrolera en Asia a través de Rusia”, que va a cumplir un año desde que invadió Ucrania.