Unión Europea vuelve a incluir a Uruguay en lista de países que deben hacer cambios tributarios; MEF baja el perfil

El Consejo de la Unión Europea (UE) actualizó sus listas de países no cooperantes a efectos fiscales y de aquellos considerados cooperantes pero que tienen que hacer ajustes a su legislación tributaria por incluir regímenes que son considerados “nocivos”. Uruguay que no estaba incluido en ninguna de ellas desde 2019, volvió a ser incluido en la segunda (había estado desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2019).

A nivel internacional, la lista de países no cooperantes se conoce como “lista negra” y la de países cooperantes pero que tienen que cambiar su legislación en algún aspecto en materia impositiva se conoce como “lista gris”, si bien la UE no las cataloga así.



Uruguay fue incluido en la “lista gris” de la UE y se comprometió con el bloque europeo a cambiar aspectos legislativos en materia tributaria no más allá de fin del año próximo.



El comunicado de prensa de la UE indicó ayer que Uruguay fue incluido (junto a otras ocho jurisdicciones) en el “documento sobre la situación actual, en el que se recogen los países y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió ayer un comunicado en el que destacó la palabra “cooperante” del listado en el que fue incluido y dijo que “responde a exigencias adicionales por parte del Grupo del Código de Conducta de la UE para con Uruguay, que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha”. Esto se debió a que desde la oposición se achacó al gobierno la inclusión en la lista.

El senador frenteamplista y expresidente del Banco Central, Mario Bergara dijo ayer: “Lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal, con ‘vacaciones’ tributarias excesivas, junto a los mensajes negativos de la LUC. Esperemos que se anulen los artículos y se vuelva al régimen anterior. Con estas cosas no se juega”.



El documento del Consejo de la UE incluye a Uruguay entre las jurisdicciones, “que se comprometieron a enmendar o abolir sus regímenes nocivos de exención de ingreso de fuente extranjera” y dijo que se les concedió “hasta el 31 de diciembre de 2022 para adaptar su legislación”.

Previamente, un documento del Grupo del Código de Conducta de la UE fechado el 24 de septiembre pasado (al que accedió El País) afirmó que “Uruguay envió una carta el 28 de julio indicando su voluntad de abordar las cuestiones planteadas por el Grupo sobre el régimen de exención de las rentas de origen extranjero de Uruguay. Por lo tanto, el Grupo recomendó incluir a Uruguay” en el listado de cooperantes, pero que requieren ajustes en sus normativa.



El comunicado del MEF indicó que “el 27 de julio de 2021, Uruguay remite nota a la UE, manifestando el compromiso de ajustar nuevas exigencias realizadas para fines del año 2022, y reitera su voluntad cooperar en temas de buena gobernanza tributaria” (sic). El MEF no especificó a qué cambios se comprometió en esa carta enviada a la UE.