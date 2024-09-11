Una buena noticia para Uruguay, el petróleo de referencia para Ancap está en su menor valor desde 2021

Redacción El País

El precio del barril de petróleo Brent cayó este martes por debajo de los US$ 70 dólares en el mercado de futuros de Londres por primera vez desde diciembre de 2021, lo que significa una buena noticias para Uruguay ya que se trata del crudo de referencia con el que trabaja Ancap.

Debe recordarse que en los últimos tres meses el Poder Ejecutivo mantuvo sin cambios los precios de los combustibles en el mercado doméstico pese a que el precio de paridad de importación indicaba lo contrario.

La baja de precio de este martes se produjo ante temores a un descenso de la demanda por una ralentización de la economía global.

Los inversores consideraron que hay un suministro sólido frente a una demanda a la baja, debido a datos económicos peores de lo esperado desde China.

El barril de Brent está por debajo de los US$ 70 Foto: AFP

En tanto, la OPEP revisó este martes a la baja, por segundo mes consecutivo, su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo este año y el próximo, un ligero ajuste que se produce cuando los precios del crudo están en mínimos anuales.

En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cifra ahora en 104,24 millones de barriles diarios (mbd) y 105,99 mbd los volúmenes de crudo que el planeta quemará este y el próximo año, respectivamente.

Ello supone crecimientos interanuales de la demanda de 2,03 mbd (2024) y de 1,74 mbd (2025). Hace un mes preveía que los aumentos serían de 2,11 y 1,78 mbd, respectivamente. EFE