Stipanicic sobre mantener tarifas de los combustibles: "Tenemos bastante solidez para aguantar"

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, hizo referencia a la resolución del Gobierno de mantener las tarifas de los combustibles y expresó: "Tenemos bastante solidez para aguantar esto". De todas maneras, dijo que no cree que la intención del Poder Ejecutivo sea mantener los precios "porque sería como comprimir un resorte".



"Ancap tiene una posición tanto patrimonial, como financiera, muy sólida, muy buena. En el primer trimestre de este año había un desfasaje muy grande entre los precios que recibía y los Precios de Paridad de Importación, que hacía que Ancap estuviera vendiendo a pérdida", indicó el jerarca en diálogo con 970 Noticias (radio Universal).



En ese momento, relató, el ente pidió autorización para endeudarse en US$ 40 millones y luego se pidió una ampliación a US$ 100 millones más. "O sea que Ancap solicitó autorización para endeudarse en US$ 140 millones", resumió.



"En el año 2020 Ancap redujo su deuda en alrededor de US$ 45 millones y en este año pensamos reducirla en US$ 79 millones. Es decir que no solo no aumentamos la deuda, no tomamos los préstamos para los que pedimos autorización, sino que seguimos reduciendo la deuda financiera", dijo.



Por lo tanto, detalló el jerarca, el organismo "prácticamente redujo en US$ 110 millones, US$ 120 millones su deuda financiera en dos años de gestión, lo cual da un horizonte para seguir trabajando", dijo.



Es por esto que por el momento la empresa tiene "números en negro, una espalda financiera muy buena y crédito bancario para el caso de que se complique mucho".



"O sea que tenemos bastante solidez para aguantar esto. No creo que sea la intención del Poder Ejecutivo de mantener los precios, porque sería como comprimir un resorte", dijo.



En esa línea el presidente de Ancap consideró que en los próximos meses tiene que haber "algún ajuste" ya sea "a la suba o a la baja según cómo sean los precios internacionales".



"Nosotros por ahora estamos dos, tres, cuatro pesos por debajo de lo que vendía a ser el Precio de Paridad de Importación y vamos a ver cómo evolucionan las variables internacionales en los próximos meses", expresó y aseguró: "Ancap está bien".



El jerarca dijo que además se está observando "tanto el largo como el corto plazo. En el corto plazo estamos sin ningún problema y en los próximos seis meses podemos tener alguna dificultad de caja, que se puede solucionar con las espaldas financieras que tiene Ancap por los préstamos que no ha requerido".