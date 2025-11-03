Sindicatos industriales salen al cruce de director de Seguridad Social: "no alcanza con culpar a trabajadores"

Redacción El País

Tras las declaraciones del director de Seguridad Social del Minsiterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Leonardo Di Doménico, sobre los 89 despidos por parte de la curtiembre sanducuera Paycueros denunciados por la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), el gremio respondió: "Lamentamos que Di Doménico opte por brindar declaraciones públicamente en contra de las y los trabajadores en lugar de apelar al diálogo puertas adentro a los efectos de encontrar las salidas correspondientes".

La CSI denunció el pasado viernes que la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass) "rechazó el pedido de prórroga de seguro de paro" para los trabajadores afectados. Ante ello, Di Doménico señaló a El País que las declaraciones del gremio eran "inexactas, falaces y erróneas" ya que consideró que “quien no está cumpliendo con las pautas es la empresa”. Según comentó, la Dinass realizó "reiterados pedidos" a Paycueros sobre la información correspondiente para otorgar las extensiones de seguro de paro pero "no brindó testimonios de fundamentos para acceder al instrumento”.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sin embargo, el sindicato salió al cruce mediante un nuevo comunicado en el que asegura: "Es la Dinass quien debe garantizar que la empresa constituya los recaudos para aplicar la normativa debida" y agrega: "No alcanza con culpar a las y los trabajadores quienes somos los principales golpeados por esta situación". El País se comunicó con dirigentes de la CSI para ampliar la información del comunicado y prefirieron no brindar declaraciones.

"La CSI lamenta que quien, en definitiva debe bregar por los derechos de los trabajadores, "corte" por el lado más fino, acusando a la clase obrera de mentir sobre un tema tan delicado como lo es, en definitiva, la lucha por la preservación de las fuentes de empleo y el sustento de varias familias", declaró el sindicato en respuesta al director de Seguridad Social.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, ubicado en Juncal 1511, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230418, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por otra parte, el gremio ratifica las declaraciones del primer comunicado en el que asegura que la Dinass "rechazó" la extensión del seguro de desempleo y agrega: "Acusar a los principales damnificados no es el camino que se deberia seguir sino que, por el contrario, y sin lugar a dudas, es a los empresarios a quienes se debe exigir el cumplimiento de las pautas".

La Confederación recordó que se aguarda mantener reuniones con el Pit-Cnt en los próximos días para evitar los despidos y reclama a las autoridades a "volcar todos sus esfuerzos en exigir a la empresa Paycueros la información requerida".