Director de Seguridad Social sale al cruce de gremio y empresa por despidos en Paycueros: "absolutamente erróneo"

Redacción El País

“La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) expresa su malestar ante la decisión de la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass) que, como informan los compañeros de Paycueros, rechazó el pedido de prórroga de los seguros de paro”, señaló la CSI el viernes en un comunicado sobre el despido de 89 trabajadores de la curtiembre sanducera Paycueros. Sin embargo, el director Nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, salió al cruce y dijo a El País que esta información es “absolutamente errónea” ya que no fue decisión de la Dinass, sino que explicó que “quien no está cumpliendo con las pautas es la empresa”.

En mayo de este año y luego de despidos que quedaron sin efecto, 50 trabajadores de la curtiembre accedieron al seguro de desempleo a quienes semanas más tarde se le sumaron unos 100. Según indicó el presidente de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), de ese total, 89 trabajadores aguardaban la extensión del beneficio, aunque señaló que la Dinass comunicó al gremio a través de un correo electrónico que por “falta de información” por parte de la empresa, no extendería el seguro de paro.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, ubicado en Juncal 1511, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20241209, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Di Doménico explicó que los trabajadores de Paycueros accedieron a un seguro de paro especial, sobre el que “la empresa debe constituir recaudos” para que la Dinass aplique la normativa correspondiente.

Sin embargo, señaló que el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no cuenta con información explícita sobre posibles despidos, sino que indicó que por una serie de pautas que debe seguir, la empresa no proporcionó la información suficiente para que la Dinass otorgara las prórrogas. “La empresa no brindó testimonios de fundamentos para acceder al instrumento”, sostuvo Di Doménico y agregó que la Dinass realizó “reiterados pedidos”.

Por otra parte, el comunicado de la CSI señala que, “junto al Pit-Cnt, llevará adelante las gestiones que correspondan a los efectos de evitar el despido de las y los trabajadores ante la negativa de la empresa de retomarlos” y reclama al gobierno que “revea la decisión”.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Foto: Archivo El País

El director de Seguridad Social comentó que se trata de una “situación delicada” y que el comunicado de la CSI es “absolutamente inexacto y falaz”.

Ferreira señaló que se aguarda la confirmación de una posible reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para la próxima semana. “Las puertas del MTSS están siempre abiertas”, señaló Di Doménico, aunque aclaró que ninguno de los actores se comunicó con él para tener más detalles de las prórrogas que no fueron otorgadas.