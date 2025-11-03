Ministerio de Trabajo citó a Conaprole y al sindicato por despido de un trabajador: "huele a patrañas torpes"

Redacción El País

Tras un comunicado divulgado por la la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) en el que denunció que la Cámara de Industria Láctea (CILU) "volvió a evadir su comparecencia ante una nueva instancia de los Consejos de Salario", el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó a la CILU y a la FTIL por Consejo de Salarios este lunes. En el comunicado, el gremio lácteo también denunció la suspensión de un trabajador, por lo que la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa fueron convocados por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) a una reunión tripartita para el martes.

"Huele a pretexto, a patrañas torpes y trasnochadas para intentar (justificar) lo injustificable", indica la FTIL en el comunicado. Si bien los trabajadores no detallan en el comunicado de qué empresa se trata, denuncian que la misma resolvió la suspensión por tres días de un trabajador "porque rompió el tambor de apertura de un locker", lo que es rechazado por el sindicato lácteo.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CILU, Ariel Londiski, dijo a El País: "Interpretamos que tomaron acciones para no reunirse" y agregó que la cámara solicitó ampararse en la cláusula de 48 horas, que consiste en no aplicar medidas y de esta manera, las partes llegarían a reunirse.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por este motivo, a CILU también emitió un comunicado, en el que sostuvo que por “reiteradas medidas infundadas adoptadas por los sindicatos, tanto a nivel general de rama como en distintas empresas en forma simultánea” las partes no se reunieron por el Consejo de Salarios y agregó: “Ya han transcurrido siete meses desde la fecha prevista de comienzo, y hasta el momento no se ha logrado establecer ese espacio debido a las constantes medidas de fuerza”.

Camiones de Conaprole en la planta. Foto: archivo El País.

“En los últimos días hemos realizado esfuerzos muy significativos para habilitar el ámbito de negociación; no obstante, las medidas sindicales continúan surgiendo de forma reiterada y desproporcionada en diferentes empresas, sin respetar las cláusulas de paz hubieran permitido el inicio de las negociaciones”, señaló la gremial en el comunicado y agregó: “las acciones sindicales no contemplan el daño que generan a todos los actores de la cadena láctea”.

Además, la CILU reconoció que la industria láctea atraviesa problemas de competitividad, por lo que “no puede ponerse en riesgo por conflictos que desconocen la realidad económica y productiva que atraviesa”.