Sindicato denuncia que plan de Ancap para incorporar socio privado al pórtland es “inconstitucional”: estos son los argumentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sindicato de Ancap se opone a la asociación de la empresa estatal con compañías privadas en el negocio del pórtland y afirma que el proceso de asociación es “inconstitucional”. Por este motivo, Fancap presentó hoy ante la estatal, un documento elaborado por el catedrático grado cuatro de la Universidad de la República, Álvaro Richino, en el que fundamenta por qué considera que el proceso va en contra de la Constitución.



La presentación de dicho documento —al que accedió El País— se suma al que el sindicato hizo semanas atrás, cuando elevó ante la empresa un recurso administrativo para dejar sin efecto el proceso de asociación, el cual se mantiene suspendido desde ese momento.



Según había dicho el pasado 12 de octubre a El País, el presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic, cuando Fancap presentó el recurso, lo hizo sin aportar fundamentos. Sin embargo, desde el sindicato indicaron en ese entonces que aún estaban dentro del plazo previsto por la normativa.



Argumentos

Finalmente, este jueves el sindicato presentó a Ancap sus argumentos entre los que sostiene que el proceso de asociación va en contra del artículo 188 de la Constitución, que establece que “para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara”.



Asimismo, el documento elaborado por Richino —a pedido de Fancap— señala que la resolución del Tribunal de Cuentas que aprobó la asociación de Ancap con privados, hace referencia “a dos aspectos de cuestionable legalidad”.



Uno de ellos refiere a la “improcedencia de la aplicación de las previsiones del artículo 37” del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), el cual establece “la posibilidad de crear regímenes y procedimientos, basados en los principios generales de contratación administrativa, cuando las características del mercado o de los bienes o servicios lo hagan conveniente para la Administración”.



Según el informe, los procedimientos especiales que prevé el Tocaf “deben ser de carácter general” y no “específicos o particulares” como señalan que es el caso de la asociación de Ancap con privados en el pórtland.



El otro aspecto cuestionado por Fancap refiere a que el procedimiento elaborado por Ancap establece la posibilidad de que adjudicatarios en procesos anteriores, puedan igualar la mejor oferta presentada en la etapa de adjudicación, aunque no hayan participado de la etapa previa de expresiones de interés y diálogo competitivo.



Esto implica, según Richino, un “beneficio” que “viola, en forma clara y definitiva, el principio de igualdad de los oferentes”. En este sentido, desde el sindicato afirman que se afecta la ley de competencia dado que el “beneficio” es “discriminatorio en relación a otros oferentes que no se encuentren en la mencionada situación jurídica”, es decir, aquellos que no son adjudicatarios de procesos anteriores de Ancap.



El secretario general de Fancap, Manuel Colina dijo en diálogo con El País que el proceso de asociación con privados es “un mamarracho jurídico por donde se lo mire” y afirmó que el objetivo del sindicato es que el proceso tenga “tratamiento parlamentario” y que se apruebe a través de una ley.



Esta tarde, Fancap y Richino presentarán de forma pública el documento con los principales argumentos mencionados.