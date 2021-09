Lacalle participa en inauguración de planta de cemento que buscará competirle a Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou llegó a Treinta y Tres a la inauguración de la planta de cemento portland de Cielo Azul. El mandatario llegó en helicóptero acompañado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Industria, Energia y Minería, Omar Paganini.

Las autoridades del gobierno se reunieron con los accionistas de la empresa, entre los que se encuentran el presidente del grupo inversor, el brasileño Ernesto Correa (ex dueño del Frigorifico PUL), el gerente general de Cielo Azul, Adrián Klemenco y el intentendente de Treinta y Tres, Mario Silvera.



Cielo Azul Cementos y Calizas, una compañía de origen brasileño, invirtió entre US$ 140 y US$ 150 millones en la fábrica de cemento que fue inaugurada esta mañana y que buscará competirle tanto a Ancap como a Cementos Artigas, los dos grandes jugadores del mercado hoy.



Sin embargo, la llegada de la empresa a la industria no fue apresurada. Diez años fue el tiempo que le llevó cumplir el "gran objetivo" de tener su propia planta con la que ahora tendrá una capacidad de producción de 600.000 toneladas de cemento al año.



En el medio, la compañía -cuya facturación anual es de US$ 70 millones- fue avanzando por etapas con la apertura de tres empresas que hoy funcionan como satélites de Cielo Azul.



Este jueves el presidente también viajará a México para participar de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se desarrollará hasta el sábado 18 de agosto.

​

Luego, de forma presencial por primera vez desde que tomó el mando, Lacalle Pou asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones unidas (ONU), en Nueva York.

“Me encanta el nombre Cielo Azul”

Después del encuentro con los representantes de la compañía y mientras caminaba saludando a los presentes, el mandatario destacó el nombre elegido para la empresa.



"Me encanta el nombre Cielo Azul", dijo y agregó: "Las nubes pasan y el cielo azul queda", haciendo alusión a la conocida frase de Luis Alberto de Herrera, bisabuelo de Lacalle Pou, y primera figura emblemática del Herrerismo.



Esta misma frase fue usada por el presidente durante su discurso en la noche de las elecciones, cuando las urnas marcaban una leve ventaja a su favor, que terminó de definirse algunos días después.