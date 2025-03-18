Salarios: ¿qué líneas de trabajo pretende plantear el sector privado en la próxima ronda de negociación?

Una de las líneas prioritarias para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante este año será la nueva ronda de Consejo de Salarios y Negociación Colectiva. De hecho, ya el MEF tiene algunas ideas respecto a las pautas salariales. En la rama privada, presidentes de cámaras y asociaciones empresariales coincidieron en la importancia de trabajar sobre la competitividad del país y reevaluar algunas instancias de negociación para hacerlas “más dinámicas”.

Uno de los lineamientos que planea abordar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está vinculado al mantenimiento del poder de compra de los salarios y ver distintos aspectos sobre periodicidad de ajustes salariales y de los correctivos entre otros, según indicó el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, al programa Punto de Encuentro de Radio Universal.

Respecto a la negociación salarial, Vallcorba agregó que uno de los trabajos principales del MEF estará centrado en diseñar los aumentos de salarios y su relación con el empleo.

El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Leonardo García, dijo a El País que si bien se realizaron comentarios al Poder Ejecutivo sobre la falta de competitividad y productividad del país, se espera que las pautas planteadas por el Ejecutivo sean “realizables y aplicables” para el sector industrial.

Tamaño de empresas

Una de las principales preocupaciones planteadas por las cámaras empresariales está vinculada a evaluar y personalizar pautas para cada tipo de empresa en base a su tamaño, ubicación y sector de actividad. Este fue uno de los pilares en los que coincidieron García y Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy).

García y Lestido defendieron que una mirada más específica dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) aumentaría su productividad y reduciría el informalismo. “Hacer foco en ese tipo de diferenciación va a ayudar al formalismo de las Mipymes”, dijo el presidente de la CIU.

Ajuste de salarios. El País.

Otro de los asuntos que preocupa a la nueva administración es la brecha cambiaria con Brasil que alcanza el 80% en diferencia de precios para una canasta de bienes. Como parte de un mecanismo para paliar la situación, el MEF estudia alternativas para habitantes de algunos departamentos. Según Lestido, es importante abordar ciertos mecanismos basados en la ubicación de las Mipymes ya que si bien los efectos aún se observan solo en la frontera, pueden afectar el comercio en todo el territorio de forma rápida.

En ese sentido, Lestido recordó las consecuencias ocurridas con la diferencia cambiaria con Argentina, que alcanzó su pico máximo en 2023. El presidente de la Ccsuy puntualizó que debido a la estabilización del vecino país, el sector comercial en el litoral aumentó sus ventas un 11% en 2024 según la Encuesta de Actividad del cuarto trimestre elaborada por la gremial.

Por su parte, el sector industrial en Uruguay emplea a unos 160.000 trabajadores directos y 100.000 indirectos. Según comentó García, hace unos 12 años la industria pierde una importante cantidad de puestos de trabajo que luego de la pandemia a partir de algunas medidas se lograron mantener y hace unos tres años se pudieron recuperar algunos empleos.

Por su parte, Lestido también se refirió a la necesidad de aprovechar las instancias de negociación para revisar los comportamientos del mercado laboral y hacia dónde se perfila. “Necesitamos adaptarnos a nuevos puestos de trabajo que antes no existían”, señaló.

Aumento de salarios

García recordó que durante la pandemia se realizó una valoración sobre la situación de cada sector de actividad en el país y sostuvo que si bien el escenario era crítico, se evitó la pérdida de puestos de trabajo a partir de la fijación de “pautas adaptadas a la realidad del país”.

En ese sentido, explicó que se establecieron tres rangos de aumento de salarios en función de la inflación y la situación de dificultad que atravesara cada sector de actividad. Por este motivo, García espera que se difundan las pautas del Ejecutivo “lo antes posible”.

Consejo de Salarios, en Ministerio de Trabajo, Montevideo ND 20200605 foto Leonardo Maine - Archivo El Pais, Consejo Superior Tripartito, entre gobierno, empresarios y sindicatos Leonardo Maine/Archivo El Pais

Lestido consideró que una de las formas de atacar el informalismo es a través del aumento de salarios. “Hay empresas que para poder sobrevivir se vuelcan al informalismo”, dijo.

Por otra parte, mencionó la importancia de prestar especial atención a la guerra comercial que existe a nivel mundial en torno a las barreras arancelarias y no arancelarias. Por este motivo, el presidente de la Ccsuy resaltó la necesidad de generar acuerdos con mercados externos para adaptarse a las nuevas normativas laborales a nivel internacional.

Banca privada

Durante la última ronda de negociación, la banca privada alcanzó un ajuste salarial de 4,2% que comenzó a regir en enero de este año. Se trata de uno de los sectores que paga mejores del país con un sueldo mínimo (en base ocho horas) de alrededor de $ 100.000, según explicó la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Bárbara Mainzer, y agregó que a estos salarios base se le deben incluir otros beneficios económicos y no económicos.

Mainzer aclaró que durante los últimos convenios colectivos se modificó el aumento anual por antigüedad de todos los puestos de trabajo, lo que generó un desfase entre los sueldos de los nuevos trabajadores y los más antiguos. *

En ese sentido, sostuvo que uno de los pilares de ABPU para la próxima negociación busca “premiar el esfuerzo y la meritocracia” dentro del sector financiero a través de salarios acorde a la productividad de cada puesto laboral.

Por este motivo, Mainzer destacó que la rigidez laboral y salarios desacoplados de su productividad derivaron en una fuerte reducción de puestos de trabajo con un 70% menos empleados que hace 60 años y 20% menos que hace 10.

Conflictividad sindical Si bien los entrevistados coincidieron en que el diálogo con el sector sindical es “fluido”, insistieron en la necesidad de evitar rondas de salarios extensas y que en su lugar, se enfoquen en negociaciones más “ágiles, dinámicas y cortas”. En ese sentido, el presidente de la CIU recordó que las últimas instancias comenzaron en junio y terminaron entre diciembre y enero del año siguiente. “Perder seis meses sin saber qué va a suceder no es bueno para nadie en un país que necesita empezar a crecer de forma urgente”, señaló y agregó que la falta de concreción repercute en una posible pérdida de inversiones y seguridad para los empresarios. Por otra parte, García también sostuvo que ya se comenzaron a trabajar algunas líneas de acción en conjunto con el sector sindical y la cámara. Por su parte, Lestido destacó la necesidad de buscar mecanismos de abordaje que acerquen al sector empresarial y al de los trabajadores. En referencia al sindicato financiero, AEBU, Mainzer sostuvo que existe una buena predisposición al diálogo y que los asuntos más discutidos en las reuniones bipartitas son las condiciones de trabajo.



* En una primera versión se informó que se acordó un nuevo aumento anual por antigüedad cuando en realidad debimos decir se modificó. A los involucrados y los lectores, las disculpas del caso.