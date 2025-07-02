¿Qué tan endeudados están los uruguayos? Lo que muestran los datos por sector de la economía y en las familias

Redacción El País

En el primer trimestre del año, los créditos otorgados por los bancos en Uruguay al sector no financiero privado (empresas y familias) aumentaron respecto a fin de 2024 y alcanzaron a $ 972.110 millones, lo que equivale a 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese marco, el Poder Legislativo estudia un proyecto sobre endeudamiento de las personas, según publicó el diario El Observador, presentado por el Frente Amplio (FA). ¿Qué tan endeudados estaban los uruguayos al cierre de marzo? ¿Qué muestran los datos?

Según el Reporte del Sistema Financiero del Banco Central (BCU), los créditos subieron en ambas monedas, 1,4% en dólares y 0,9% en pesos reales (es decir, descontado el efecto de la inflación) al comparar el cierre de marzo con fin de 2024. Sin embargo, al valuar el total de ambas monedas en pesos se registra una baja de 2,2% en términos reales, lo que responde a la baja de 4,4% en el tipo de cambio en el primer trimestre.

Por su parte, los depósitos del sector no financiero privado (empresas y familias) en bancos mostraron una caída de 1,1% en términos reales en el primer trimestre de 2025, alcanzando a $ 1,82 billones (54,8% del PIB). "Dicha baja responde básicamente a un efecto de tipo de cambio en la valuación global, dado que la cotización del dólar bajó 4,4% en el último trimestre y los depósitos en moneda extranjera representan el 73% del total. Al analizarlos separados por moneda se observa que los depósitos en moneda nacional disminuyeron 0,1% en términos reales y en moneda extranjera crecieron 7,5% medidos en dólares corrientes", explicó el reporte del BCU.

Depósitos. Foto: Archivo El País

Por su parte, el resultado de los bancos en Uruguay en los 12 meses cerrados a marzo 2025 alcanzó $ 66.928 millones, lo que significa un aumento de prácticamente un 27,1% en términos reales respecto a los 12 meses anteriores. Este aumento de las ganancias, se explica principalmente por un incremento en el margen por intereses y mejora significativa en la diferencia de cambio.

Al cierre de marzo 2025, el retorno sobre patrimonio (ROE) de los bancos era de 25,9% y el retorno sobre activos (ROA) es 3,0%, cifras similares a los trimestres anteriores, según el informe.

Endeudamiento de los uruguayos

¿Qué pasa con el endeudamiento de los uruguayos, tanto a nivel de sectores como de familias?

Según los datos del BCU, la relación entre el crédito y el PIB por sectores es mayor en el agro que en el resto, "aunque ha bajado levemente en el último trimestre, llegando a 71%" de su producción.

El agro es el sector más endeudado. BLOOMBERG NE/BLOOMBERG NEWS

En tanto, en el comercio, la construcción y la industria, el endeudamiento bancario apenas está por encima del 30% del PIB de cada, siendo mayor en el la industria.

En el caso del sector servicios, el crédito representa menos del 10% de su PIB.

Por su parte, "el endeudamiento de las familias con el sistema financiero en relación al ingreso ha mostrado un aumento en los últimos meses", indicó el reporte del BCU.

El crédito destinado a consumo (con bancos y con administradoras de crédito) pasó de 21,3% del ingreso promedio anual de los hogares en marzo 2024 a 23,9% en marzo 2025.

Si además se agrega el crédito hipotecario (que financia la compra de viviendas), el endeudamiento de las familias representaba a fin de marzo el 35% del ingreso promedio anual de los hogares.

Un dato clave, además de qué tan endeudados están los uruguayos, es el de la morosidad de esos créditos. Es decir, qué porcentaje de los créditos totales estaban vencidos (y no habían sido pagados).

La morosidad del crédito a empresas y familias mantuvo un promedio similar al trimestre anterior (de 0,97% y 2,97% respectivamente). Estos son niveles históricamente bajos.