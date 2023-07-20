¿Qué prevén los agentes económicos que ocurra con el dólar, la inflación y la economía?

Redacción El País

En julio, las expectativas de inflación de los analistas económicos bajaron del 7% que habían estimado en junio a 6,25%, según lo reflejó la Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada y publicada ayer por el Banco Central del Uruguay (BCU).

En la encuesta, los economistas, consultoras, bancos y AFAP previeron en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que los precios tendrán una suba de 6,25% este año. Las respuestas oscilaron entre un mínimo esperado de 5,2% y un máximo de 7,5%.

En tanto, para 2024, los agentes económicos estimaron en mediana que la inflación será de 6,6%, una décima mejor que la proyección que habían hecho en junio (6,7%). En este horizonte temporal, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 5,5% y un máximo de 7,8%.

De cara al año 2025, la estimación reflejó que los analistas económicos esperan una suba de precios de 6,43%, mientras que en la encuesta anterior habían estimado que sería de 6,5%.

No obstante, en los tres horizontes temporales, los agentes prevén un nivel de inflación por encima del rango meta establecido por las autoridades, de entre 3% y 6%.

En junio de este año, la inflación fue de 5,98%, lo que significó que se ubicó dentro del rango meta por primera vez en 25 meses.

Las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en torno a la inflación reflejan una suba de precios de 6,7% para este año y de 5,8% para 2024.

PIB

Junto con la encuesta de inflación, el BCU publicó las expectativas de crecimiento económico. Según los datos publicados, en el mes de julio los agentes bajaron sus proyecciones para 2023 y las subió de cara a 2024.

En concreto, los analistas económicos previeron que el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá una expansión de 1% este año, mientras que en junio habían pronosticado un crecimiento de 1,2%.

Para 2024, los agentes habían estimado una expansión del PIB de 2,7% que ahora fue elevada a 3%.

En tanto, para 2025 las proyecciones se mantuvieron iguales a las del mes anterior (2,5%).

Dólar

Los analistas esperan, en mediana, que el dólar esté en $ 40 a finales de este año, mientras que proyectan que subirá a $ 42,4 en diciembre de 2024 y en $ 45,1 en el último mes del año 2025.