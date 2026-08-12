Préstamos del BROU para el sector agropecuario: requisitos y cómo solicitarlos antes de la fecha límite

El Banco República (BROU) comenzó a ofrecer un programa de financiación que brinda acceso al crédito con condiciones convenientes y beneficios para un grupo de personas y entidades contempladas.

La institución estatal dio a conocer en su página web a quiénes alcanza esta solución y cómo se puede solicitar. A pesar de que la emergencia agropecuaria por déficit hídrico ya llegó a su final en el mes de mayo de 2026, esta medida de apoyo se mantuvo vigente. Actualmente, estos préstamos continúan entre los beneficios promocionados por el BROU en su portal.

Quiénes pueden acceder al plan de financiación del BROU

La iniciativa está enfocada en ayudar a las empresas agropecuarias comprendidas dentro de la Declaración de Emergencia Agropecuaria y les ofrece financiación con garantía SiGa Pymes sin costo.

El BROU detalla en su página web que el plan está diseñado para acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias.

Beneficios de esta línea de crédito

La línea del BROU ofrece varias condiciones favorables para los beneficiarios comprendidos:



Hasta 48 meses de plazo

Seis meses de gracia para el pago de capital e intereses

BROU permite utilizar la garantía SiGa para respaldar hasta el 70 % del préstamo, sin pagar comisión

Edificio del Banco República (BROU). Foto: Estefanía Leal.

El BROU aclara que este beneficio está sujeto a aprobación crediticia.

Cómo solicitar un préstamo

Las empresas interesadas en realizar la solicitud para aprovechar las condiciones que ofrece el BROU tienen hasta el 24 de agosto de 2026 para solicitar un crédito por parte del banco estatal, según le confirmaron a El País desde la institución.

Para iniciar la gestión, el BROU sugiere comunicarse con el ejecutivo correspondiente o agendarse en la web para concurrir a la sucursal de referencia.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Para realizar consultas ante el banco, se puede ingresar a este enlace y llenar el formulario que aparece en pantalla. También se pueden hacer consultas por WhatsApp, al número 21996000 o llamando por teléfono al (+598 2) 1996, durante días hábiles, en el horario entre las 10:00 y las 19:00 horas.