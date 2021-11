El pánico se apodera de las bolsas por la nueva variante sudafricana del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pánico se apodera este viernes de las bolsas, que se desmoronan con fuertes caídas ante el temor de los inversores por la nueva variante sudafricana del coronavirus.

Todos los mercados europeos contabilizan importantes descuentos, que son del 3,86% para Madrid, del 3,21% para París, del 2,93% para Milán, del 2,58% para Londres y del 2,57% para Fráncfort.



En el caso del Euro Stoxx 50, que agrupa las principales compañías europeas, la caída es del 2,88%.



En Asia, la Bolsa de Tokio cerró hoy con una caída del 2,53% de su principal indicador, el Nikkei, debido a los temores por la nueva variante de la COVID-19 detectada en Sudáfrica y el ritmo global de contagios, junto a un fortalecimiento del yen.



El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, registró hoy pérdidas del 2,67% en una jornada de pérdidas generalizadas y pronunciadas, en particular entre los gigantes digitales chinos y los operadores de casinos.



La Bolsa de Seúl cayó hoy y su principal indicador, el Kospi, perdió un 1,47% ante la preocupación que genera en el parqué el volumen de contagios en Europa y a nivel doméstico y el descubrimiento de una nueva variante.



También los mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este viernes con fuertes caídas arrastrados por los temores generados por la nueva variante del coronavirus detectada en el sur de África.



En Singapur, la Bolsa de la ciudad-Estado bajó 55,25 puntos, un 1,72 por ciento, en Indonesia, el parqué de Yakarta cayó 137,79 enteros, un 2,06 por ciento, en Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur perdió 5,38 puntos, un 0,35 por ciento, en Tailandia, el parqué de Bangkok descendió 37,85 puntos, el 2,3 por ciento.



Asimismo, en Filipinas, la Bolsa de Manila se dejó 90,83 puntos, un 1,23 por ciento y en Vietnam, el índice VN del parqué de Ho Chi Minh (la antigua Saigón) perdió el 0,52 por ciento.



Por su parte, los futuros de Wall Street, que hoy abrirá media sesión por el "fin de semana" largo de Acción de Gracias, que se celebró ayer, anticipan caídas en la apertura del 2,40%.



Asimismo, el petróleo también está protagonizando importantes descensos, que son del 5,87% en el caso del Brent, el de referencia en Europa, hasta situarse en US$ 77,39 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU. también pierde un 6,67% y se sitúa en US$ 73,16, antes de la apertura oficial del mercado.



En el mercado de divisas, el euro sube un 0,66% frente al dólar y se cambia a 1,128 unidades.