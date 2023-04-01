Otro dato que empeora y que puede llegar a inquietar al gobierno

La deuda neta del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) aumentó 10,66% en el último trimestre de 2022 respecto al tercero y 29,78% al comparar octubre-diciembre de 2022 con igual período de 2021. Así, al cierre del año alcanzó a US$ 27.347 millones, según información publicada ayer por el Banco Central (BCU). Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público representa un 38,38% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según se desprende del informe publicado por el BCU, el aumento de la deuda neta en el trimestre se dio por un alza de la deuda bruta, dado que los activos netos de reserva presentan una leve mejora respecto al trimestre previo. Si se compara con el cierre de 2021, la mayor deuda neta se dio por una caída en los activos netos y un aumento de la deuda bruta.

La deuda bruta ascendió a a fin de 2022 a US$ 47.696 millones, lo que representa una aumento respecto al trimestre anterior de 5,89%, mientras que al comparar con igual trimestre del año anterior sube 12,5%. La deuda bruta al cierre de 2022 representaba un 66,94% del PIB y a fin de 2021 representaba un 71,5% del PIB.

Los activos de reserva del sector público global eran de US$ 20.349 millones al cierre de 2022. Eso implicó un alza de 0,09% en el último trimestre del año frente al tercero. Respecto al último trimestre de 2021 los activos de reserva cayeron 4,58%.

Al analizar la deuda bruta por moneda se da un aumento en todas respecto al tercer trimestre de 2022. La deuda nominada en pesos subió 8,35% y en dólares se incrementó 2,05%. Si comparamos con fin de 2021, la deuda bruta nominada en pesos sube un 23,62% y en dólares el alza es de 2,53%, mientras que en euros cae 41,98%.

A fin de 2022, el 56% de la deuda pública estaba denominada en moneda nacional (pesos, Unidades Indexadas y Unidades Previsionales), el 39% en dólares, el 2% en yenes y el 3% en otras (menos el euro).

El 53% estaba en manos de residentes y el 47% restante en no residentes.