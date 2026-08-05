Nuevos precios de alquiler y venta de viviendas: los barrios más caros y más baratos en Montevideo en junio

¿Qué pasó en junio con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a mayo de este año? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos? Estas y otras respuestas surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de la sección Economía de El País y de Inmuebles del Gallito Luis que se publican mes a mes y relevan información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analizan en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en la capital del país.

El Índice Global de Inmuebles Data mostró un aumento en la oferta de propiedades en junio respecto a mayo de 3,1%.

En la comparación interanual (frente a junio de 2025) hay una baja de 5,22% en la oferta de propiedades en el mercado inmobiliario.

Precio de venta

El valor de venta de viviendas solicitado subió en junio respecto a mayo. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta subieron 0,45% en junio.

En la comparación interanual, los valores de venta (ofertados) de propiedades bajaron 0,67%.

En tanto, el índice para apartamentos refleja una suba en los precios ofertados en junio respecto a mayo de 3,79%. Por su parte, el índice de precios de casas para la venta también mostró una suba de 3,57% en junio respecto a mayo.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en dólares) en venta fue de US$ 120.303 en junio, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de US$ 159.850.

monoambiente Foto: Tatiana Balostro

Por otro lado, para los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en US$ 226.955 en el mes de junio. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en US$ 411.239, mientras que los apartamentos de cuatro dormitorios se ubicaron en US$ 592.723.

En esta ocasión, el precio promedio de venta de una propiedad en Montevideo se ubicó en US$ 201.926 ante los datos mencionados anteriormente, elaborados por el economista Gabriel Verdún.

Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en Parque Rodó (US$ 4.478 el m2), Barra de Carrasco (US$ 4.377 el m2), Puerto Buceo (US$ 4.369 el m2), Carrasco (US$ 4.345 el m2), Carrasco Norte (US$ 4.291 el m2), Punta Carretas (US$ 4.247 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 4.189 el m2), Pocitos (US$ 3.082 el m2), Villa Biarritz (US$ 3.988 el m2) y Golf (US$ 3.953 el m2).

En tanto, los 10 barrios más baratos por m2 en apartamentos son Colón (US$ 1.027 el m2), Piedras Blancas (US$ 1.031 el m2), Peñarol (US$ 1.093 el m2), Sayago (US$ 1.144 el m2), Lezica (US$ 1.160 el m2), Cerro (US$ 1.187 el m2), La Teja (US$ 1.207 el m2), Cerrito (US$ 1.231 el m2), Pérez Castellanos (US$ 1.429 el m2) y Maroñas (US$ 1.435 el m2).

En tanto, el precio promedio del m2 más caro para casas está en Carrasco Norte (US$ 3.197 el m2), Golf (US$ 3.169 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 2.952 el m2), Carrasco (US$ 2.951 el m2), Puerto Buceo (US$ 2.804 el m2), Punta Carretas (US$ 2.725 el m2), Pocitos (US$ 2.551 el m2), Parque Batlle (US$ 2.281 el m2), Buceo (US$ 2.256 el m2) y Malvín (US$ 2.170 el m2).

Por otro lado, los 10 barrios más baratos por m2 en casas en el mes de junio fueron Peñarol (US$ 741 el m2), Nuevo París (US$ 758 el m2), Manga (US$ 785 el m2), Cerro (US$ 811 el m2), Punta Rieles (US$ 821 el m2), La Teja (US$ 897 el m2), Las Acacias (US$ 919 el m2), Nuevo Centro (US$ 925 el m2), Camino Maldonado (US$ 947 el m2) y Belvedere (US$ 951 el m2).

Precio de alquiler

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo subió en junio 1,97% respecto a mayo. En tanto, en la comparación interanual (frente a junio de 2025), el precio promedio de alquileres ofrecidos bajó 5,22%.

En este caso, el índice de alquileres para apartamentos subió 3,79% en junio frente a mayo y el índice de precios de alquiler para casas subió 7,29% en la misma comparación.

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en pesos uruguayos) en alquiler fue de $ 23.918 en junio, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de $ 29.026.

Por otro lado, si nos referimos a los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en $ 39.135 en el mes de junio. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en $ 76.777, mientras que los de cuatro dormitorios se ubicaron en $ 98.878.

En esta ocasión, el precio promedio para alquilar una propiedad en junio en Montevideo fue de $ 36.976, en base a los datos mencionados anteriormente.

Ahora, ¿cuáles son los barrios más caros y los más baratos para alquilar según el informe Inmuebles Data?

En apartamentos, Golf aparece como el barrio más caro de la lista ($ 90.837 al mes), seguido por Carrasco ($ 88.908), Puerto Buceo ($ 70.452), Punta Gorda ($ 60.326), Punta Carretas ($ 49.515), Villa Biarritz ($ 48.814), Barra de Carrasco ($ 45.250), Pocitos ($ 40.851), Pocitos Nuevo ($ 39.240) y Buceo ($ 39.173).

En contrapartida, los barrios más baratos para alquilar apartamentos son Piedras Blancas ($ 15.820), Cerro ($ 17.766), Peñarol ($ 17.777), Colón ($ 17.833), Malvín Norte ($ 19.500), La Teja ($ 19.915), Sayago ($ 19.921), Cerrito ($ 22.800), Aires Puros ($ 23.583) y La Comercial ($ 23.637).

Montevideo, mercado inmobiliario. Foto: Archivo El País.

Por otro lado, los barrios más caros para alquiler de casa en Montevideo en junio fueron Carrasco ($ 137.377), Punta Gorda ($ 124.146), Punta Carretas ($ 118.131), Carrasco Norte ($ 106.015), Pocitos ($ 88.548), Parque Rodó ($ 65.016), Parque Batlle ($ 62.988), Centro ($ 62.600), Buceo ($ 61.937) y Malvín ($ 52.566).

Por el contrario, los 10 barrios más baratos para alquiler de casas en Montevideo son Manga ($ 20.374), Maroñas ($ 22.100), Cerro ($ 22.380), La Teja ($ 23.650), Belvedere ($ 24.155), Nuevo París ($ 24.214), Sayago ($ 25.700), Malvín Norte ($ 29.685), Brazo Oriental ($ 33.166) y Paso Molino ($ 33.312).