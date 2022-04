El negocio de pórtland de Ancap vuelve a perder, ¿qué cifras tuvo y qué pasa con la asociación con privados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos complicados” había dicho el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic en octubre del año pasado, al concurrir a la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado para explicar la situación del negocio de pórtland de la compañía estatal, y las cifras de 2021 avalaron ese presagio.

El ingreso de la compañía de origen brasileño, Cielo Azul en el mercado uruguayo del cemento el año pasado, había encendido las alarmas en el gobierno y en Ancap, porque anticipaban que el objetivo de la nueva empresa era claro: competir con la estatal y con Cementos Artigas, los dos grandes jugadores del mercado uruguayo.



Desde Ancap la situación se veía con preocupación porque su línea de negocio de pórtland da pérdidas sistemáticas de entre US$ 8 millones y US$ 10 millones anuales desde 1999 y tiene un atraso tecnológico en sus plantas de producción que llevan a que los costos de producción de cemento de Ancap sean alrededor del doble de los que tiene su principal competidor, Cementos Artigas.



Eso llevó a que el año pasado el gobierno anunciara su estrategia para revertir la situación deficitaria del negocio del pórtland, mediante la asociación con una empresa privada.

¿Qué pasó con el negocio en 2021? Según el balance presentado por el directorio de la empresa a la prensa el pasado martes 5 de abril, la línea de negocio de producción de pórtland y la venta de cal, dieron pérdidas por aproximadamente US$ 15 millones.



La cifra se explica por dos fenómenos: por un lado, por una pérdida de US$ 13 millones en el negocio de producción de pórtland y por otro lado, por el resultado negativo en US$ 2 millones de la operativa comercial -más el negocio de la cal- en manos de Cementos del Plata (una subsidiaria de Ancap).



Según los datos del balance de la compañía estatal, el negocio de la producción de pórtland registró pérdidas operativas por US$ 6,7 millones en 2021. Pero a esa cifra se le agregan otros US$ 6,3 millones que refieren a inversiones realizadas para mejorar las instalaciones.



Desde el directorio de Ancap explicaron que esos US$ 6,3 millones se registran como pérdida y no como inversión “porque el negocio presenta flujos de fondos negativo”, es decir que ingresa menos dinero del que sale. Por tanto, en términos contables no figura como inversión sino como pérdida, dado que la compañía no tiene la proyección de poder recuperar ese dinero.

“La moraleja es que mientras los flujos de fondos se sigan proyectando negativos en pórtland, cada peso que pongamos para mejorar las instalaciones es un gasto”, explicó el presidente de Ancap.



Tal y como preveían las autoridades de la empresa estatal, las pérdidas del negocio del pórtland estuvieron acentuadas por la entrada al mercado de Cielo Azul.



Según explicaron desde el directorio, el resultado deficitario de 2021 se debe en parte a la “gran competencia de mercado que empujó los precios a la baja” y porque además se perdió volumen de venta.



“Pórtland Ancap perdió ingresos por precio y por volumen, porque la competencia tenía que vender y ese mercado se lo sacó a alguien”, señalaron las autoridades.

El otro fenómeno que explica el resultado deficitario de 2021 refiere al desempeño de Cementos del Plata. Es que para poder ver el resultado del negocio del pórtland para Ancap, a las cifras correspondientes a la producción además se le debe sumar el desempeño que tuvo Cementos del Plata que implica la operativa comercial -más el negocio de la cal-, dado que Ancap le vende el producto a esta empresa vinculada que es la encargada luego de colocarlo en el mercado.



En este sentido, en 2021 Cementos del Plata registró pérdidas por US$ 2 millones, explicado principalmente por un magro desempeño en la exportación de cal a Brasil.



Cementos del Plata vende dos productos, la línea de cementos y la de cal que es la que implica el mayor volumen. “Si pierde (el negocio de) la cal pierde todo el negocio”, afirmaron desde Ancap.



En la pérdida de US$ 2 millones influyeron las ventas de cal a la central termoeléctrica de Candiota, Brasil, en reales con un tipo de cambio desfavorable y un volumen vendido menor al pactado.



“En 2021 la depreciación del real fue muy fuerte y Candiota compró mucho menos cal de la que estaba comprometido o planificado para vender”, explicaron desde Ancap.

Alianza con privados: prorrogaron plazos



“Si queremos que Ancap siga compitiendo con estas empresas privadas, con otras, y en el mundo, tenemos que asociarlo y hacia allí vamos”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en septiembre del año pasado, al anunciar el plan de asociación integral con un socio privado en el negocio de cemento y cal.



Actualmente, Ancap se encuentra en la primera etapa de la asociación que consiste en un data room técnico en el que la compañía comparte información básica del negocio con las empresas interesadas.



Las firmas tienen acceso a información básica de yacimientos, instalaciones de Ancap, equipos adquiridos, información comercial, personal afectado a las plantas de producción, estados contables, entre otros.

Además, los interesados también pueden coordinar visitas a las plantas de cemento en Paysandú, Minas y de cal en Treinta y Tres.



Al ser consultado por El País sobre el grado de avance de este proceso, Stipanicic dijo que los plazos del data room se prorrogaron hasta el mes de mayo (inicialmente era hasta el 29 de abril) debido a que las empresas interesadas enfrentaban restricciones para viajar al país a causa de la pandemia del covid-19. “Mientras nosotros tramitamos el procedimiento especial para la licitación, es decir, la subasta, así que dejamos que pasen los meses”, explicó Stipanicic.



Es que el objetivo inicial de Ancap es que en el tercer trimestre de este año, se avance en el procedimiento competitivo especial, un pliego de licitación que será subastado y que deberá contar con la autorización del Poder Ejecutivo.