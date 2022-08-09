MTSS: un 54% de trabajadores privados tuvo menos de 1% de pérdida salarial desde el 2020

TRAS NEGOCIACIONES

La Unidad de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó un informe este martes en el que indica que un 45,5% de los trabajadores privados tuvo pérdida salarial.

Un informe de la Unidad de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre los resultados de los convenios colectivos de los Consejos de Salarios indicó que, a julio de 2022, el 54,4% de los trabajadores del sector privado no perdió poder adquisitivo del salario o que la pérdida fue inferior al 1% respecto al mismo mes del 2020, según informó la cartera este martes.

“Ese 54,4% se compone de un 27,4% que no tuvo pérdida y un 27% con una pérdida de menos de 1%”, señaló el ministerio en un comunicado.

Por otra parte, se informó que un 45,5% de los trabajadores privados tuvo pérdida salarial. En este caso, el 11,9% (100.539) ha tenido una pérdida de entre el 1 y el 2,6% a julio de 2022 respecto al 2020. Mientras, el 22,8 % (193.127) tuvo una pérdida entre el 2,6% y 4%.

Además, el 10, 8% (92.136), tuvo pérdidas del poder adquisitivo del salario mayores al 4 %, indicó la cartera.

Los trabajadores en el primer grupo, que no registran pérdida, se desempeñan mayoritariamente en sectores como la "industria química, salud, industria frigorífica, servicios portuarios, informática, agropecuario en general, servicio doméstico”, indicó la cartera.

Además, el informe señala que los que registraron una pérdida menor al 1% “están empleados principalmente en sectores como construcción, metalúrgica, supermercados, sistema financiero, medicamentos y otros sectores rurales”.

Por otra parte, los que tuvieron una pérdida de entre el 1 y 2,6% fueron trabajadores que se concentran “en varios sectores del transporte, servicios de acompañantes y en algunos subgrupos del comercio”.

Aquellos cuya pérdida es entre el 2,6 y 4% “están mayoritariamente concentrados en algunos sectores del transporte, la enseñanza en general y los medios de comunicación”.

Por último, el ministerio señaló que entre los sectores que emplean a gran parte de los trabajadores que tuvieron un pérdida de más del 4% “se encuentran varios de los particularmente afectados por la pandemia de covid-19”, como “hoteles, restaurantes, cafés, bares, aeropuertos, clubes deportivos, free shops, casas de salud, transporte escolar, organización de eventos, transporte de carga internacional y calzado”.

Por otra parte, el ministerio puntualizó que 11.518 trabajadores siguen negociando respecto a su salario.

