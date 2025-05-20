Ministerio de Trabajo convoca a Conaprole y al sindicato en instancias bipartitas para evaluar relación

Redacción El País

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) recibió una convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para abordar los temas planteados en Asamblea General sobre el relacionamiento con la empresa. Según indicó a El País el secretario general de AOEC, Luis Goichea, en el contacto de carácter informal se comunicó que la cartera mantendrá reuniones bipartitas en principio para luego establecer medidas en formato tripartito.

Por este motivo, agregó que las medidas de lucha anunciadas la semana pasada quedan en suspenso hasta concretarse la reunión tripartita. Goichea señaló que la reunión con el MTSS se realizará el próximo viernes con la participación de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El País se comunicó con autoridades de la empresa, quienes por motivos de agenda no brindaron declaraciones.

Las medidas anunciadas por AOEC consistían en un paro de dos horas por turno entre el lunes 14 y el miércoles 16 de mayo. Goichea había indicado que el principal objetivo de detener las actividades era incidir en el sector de postres, helados y productos de exportación sin afectar la producción de materia prima.

Los productores lograron aumentar la producción, pero la industria no compensó esfuerzo. Manuela García Pintos

AOEC había emitido un primer comunicado en el que exigía una reunión con el Directorio de Conaprole, “a efectos de considerar, entre otros temas, lo referido a relacionamiento, situación industrial, acuerdo comercial con Yili (empresa China) y los aspectos de nuestra plataforma reivindicativa”, redactaba la resolución. Según sostuvo Goichea, aún no se mantuvieron reuniones formales con la empresa, por lo que se espera la intervención del MTSS en próximas reuniones.

Camión de Conaprole. Foto archivo El País. GENTILEZA : CONAPROLE

Por otra parte, ayer se reunió la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) para tratar asuntos varios del sector; temas de agenda, organización de plenarios, la conflictividad sindical que atraviesa el rubro y otras dificultades de la industria como el cierre de empresas. El último fue el cese de actividades de la empresa Calcar en el departamento de Colonia, lo que representó un importante desafío para todo el sector. Para desarrollar lo ocurrido en la reunión, El País se comunicó con dirigentes de la FTIL pero no obtuvo respuesta.