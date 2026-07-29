Ministerio de Industria y UTE anuncian convocatoria con el sector privado para proyectos de energía solar

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció la convocatoria para nuevos proyectos de inversión en energía solar en conjunto con el sector privado en el interior del país. La jerarca participó del Congreso Latam Renovables organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) donde también destacó el trabajo en la hibridación de los parques solares fotovoltaicos de UTE en el interior. "Necesitamos que el Estado y el sector privado trabajen juntos", dijo y agregó que en las próximas semanas se establecerán las bases para la convocatoria.

"Nos hemos propuesto que la transición energética también sea una herramienta para descentralizar oportunidades", sostuvo Cardona e hizo referencia a una "transición verde con equidad territorial". "Cada obra significa empleo local, contratación de empresas de la zona, movimiento económico, desarrollo de capacidades locales y nuevas oportunidades", agregó.

"Nuestro país ofrece certezas", dijo Cardona a propósito de la estabilidad jurídica, energética y soberana del país. La jerarca agregó que para el próximo quinquenio el gobierno se planteó el objetivo de ampliar la generación a 500 megas la energía solar fotovoltaica en Uruguay. "No porque esté de moda hablar de energías limpias, sino porque es una necesidad estratégica para el país. Todos sabemos que la demanda de energía crece año a año", dijo.

Por su parte, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, señaló en su discurso que "es necesario el aporte de todas las empresas privadas, de las empresas constructoras, el aporte de los desarrolladores, porque son quienes tienen el expertise" y agregó que están detallando los plazos y las condiciones de los posibles contratos.

En diálogo con El País, Cabrera explicó que la iniciativa consiste en proyectos licitatorios “en propiedad final de UTE”. Esto se refiere a un nuevo modelo de negocio -raise- que consiste en el desarrollo de proyectos a manos de un privado cuyo resultado pasa a ser, en este caso, una planta solar fotovoltaica de UTE. La jerarca sostuvo que las localidades donde se instalarán los proyectos se analizarán en función de la disponibilidad de energía en la zona e indicó que muchos dependerán de que exista un tercer corredor que una la zona centro con el sur del país.

Por otra parte, Cabrera sostuvo que la convocatoria busca impulsar la industria nacional y agregó que se analiza la posibilidad de un proyecto de características únicamente privadas, cuyo parque solar sea propiedad de la empresa.

La visión de los privados

El presidente de Auder, Diego Oroño, resaltó la competitividad que generan la energía solar y eólica, que se perfila como protagonista durante los próximos años aunque realizó duras críticas a las decisiones del gobierno en materia de política energética. "No podemos vivir eternamente de la primera transición energética, no podemos caer en un Maracaná de la energía", dijo y agregó que a Uruguay "no le sobran energías renovables".

Diego Oroño en LATAM Renovables. Foto: Leonardo Mainé.

El ejecutivo se refirió a la aplicación del Impuesto Específico Interno (Imesi) a la movilidad eléctrica y señaló que "envía una señal que genera incertidumbre y que perfora una política energética que Uruguay venía construyendo hace muchos años".

Oroño discrepó con Cardona sobre la estabilidad del país y señaló: "Hoy los proyectos internacionales ya no preguntan solamente por la estabilidad macroeconómica o la seguridad jurídica del país, preguntan si habrá energía" disponible. "Los que dudan demasiado terminan viendo cómo otros avanzan. Creo que Uruguay está exactamente en ese punto", agregó y consideró una decisión "muy difícil" la idea de ampliar la red a 500 megas.

"Debemos seguir cuidando uno de los activos más valiosos que tiene el Uruguay: nuestra capacidad de construir políticas energéticas de largo plazo y con amplio consenso", concluyó.