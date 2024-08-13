La "productiva" reunión que mantuvieron Uruguay y China sobre la agenda bilateral y el encuentro con Mercosur

En base a EFE

Las autoridades de Uruguay y China mantuvieron una "productiva" reunión en la que repasaron su agenda bilateral y dialogaron sobre diferentes temas comerciales, entre los que está el Tratado de Libre de Comercio (TLC).

Así lo indicó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, quien, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, mantuvo un encuentro con la viceministra de Relaciones Exteriores del país asiático, Hua Chunying.

Dicha reunión se llevó a cabo en Montevideo en el marco de la visita de Chunying a la capital uruguaya para participar en la VII Reunión del Mecanismo de Diálogo Mercosur-China.

Según detalló Albertoni, en el encuentro se repasaron diversos temas, entre ellos los vinculados a inversiones y a habilitaciones sanitarias.

"El horizonte es abrir mercados y generar más acceso a mercados a nuestros productos", indicó el vicecanciller, quien remarcó que Uruguay seguirá avanzando en dichos objetivos.

Nicolás Albertoni, subsecretario de Relaciones Exteriores.

Tras la reunión bilateral ambas partes se reencontraron en la Reunión del Mecanismo de Diálogo, donde China se comprometió a presentar una hoja de ruta para fortalecer su diálogo con el Mercosur, según indicó Albertoni.

"Planteó un escenario China que nos parece interesante para seguir avanzando y conversando de avanzar en temas de sensibilidades decrecientes. Porque si bien el acceso a mercados está en el horizonte y a veces genera diferentes posiciones, no quita que avancemos en términos de cooperación y de inversiones", detalló Albertoni.

En ese sentido, el vicecanciller apuntó que sabiendo de la complejidad que tiene lo comercial -algo en lo que Uruguay quiere avanzar- es importante hacerlo en otra gran variedad de temas.

"La agenda comercial, que normalmente siempre es sensible en diferentes ámbitos, no nos debe limitar a avanzar tanto bilateralmente como desde Mercosur en una agenda que creemos es posible avanzarla entre todos", apuntó.

Avances entre China y el Mercosur

En la reunión del Mecanismo de Diálogo Mercosur-China, el gigante asiático propuso que en 2025 el Diálogo continúe para seguir conversando en temas de agenda, mientras que también se llevarán a cabo instancias de tipo bilateral.

Volver a llevar a cabo una reunión del Mecanismo de Diálogo Mercosur-China era una de las propuestas que Uruguay planteó cuando asumió la presidencia pro tempore del bloque meses atrás. De hecho, entre la quinta y la sexta reunión pasaron 15 años, mientras que entre la sexta y la de este lunes pasaron otros seis.

"Parecería que se está mejorando, pero Uruguay quiere que este sea un ámbito que se fortalezca", indicó Albertoni, quien detalló que es muy importante lograr el acceso a mercados.

En concordancia con ello, dijo que para Uruguay "siempre será el horizonte" un TLC con China, pero que en el medio se van logrando pasos como el encuentro mencionado que van poniendo base para poder arribar al objetivo.