La medida que mantuvo el Banco Central y de la que no dio pistas de cuándo cambiará

El Comité de Política Monetaria (Copom, comouesto por técnicos y directorio) del Banco Central (BCU) se reunió este lunes para evaluar la situación económica mundial, regional y local.

El Copom evaluó que en Uruguay "se espera un crecimiento de la actividad económica en el primer trimestre del año (cuyos datos se conocerán en junio), pero no así en el segundo trimestre que se vería afectado por el shock de oferta de producción como consecuencia de la sequía".

Recordó que la inflación tuvo un "leve incremento" en los 12 meses a abril respecto a marzo y se ubicó en 7,61%, "principalmente por el precio de frutas y verduras". No obstante, puntualizó que la inflación subyacente (aquella que excluye precios muy volátiles como frutas y verduras, tarifas) se mantuvo estable en 6,22%, "en uno de los niveles más bajos en los últimos cinco años" y cerca del techo de la meta de entre 3% y 6%.

El promedio de indicadores de expectativas de inflación (analistas, empresarios y el mercado) a 24 meses quedó en un nivel similar al período anterior: 7,24%.

Con este panorama, el directorio del BCU resolvió mantener la tasa de interés de referencia en 11,25% (en abril la había bajado de 11,5% a 11,25%) un nivel de "política monetaria contractiva", es decir cuyo foco es la moderación de la inflación en vez de dar impulso a la economía.

Para adelante, el BCU no dio muchas pistas de qué hará. "Los movimientos futuros de la tasa estarán condicionados por las variables antes mencionadas" (inflación y expectativas).