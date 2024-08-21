La empresa Balsa & Asociados aún no despidió a los 420 trabajadores, que continúan en seguro de paro especial

Redacción El País

La empresa constructora Balsa & Asociados finalmente no despidió a los 420 trabajadores que envió al seguro de paro en abril, que trabajaban en tres proyectos de barrios privados en Canelones.

Estaba previsto que los empleados sean dados de baja este lunes 19 de agosto, pero tras una reunión entre representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y asesores técnicos de la Dirección Nacional de Seguridad Social, se dispuso que continuarán en el seguro de paro especial hasta el 30 de setiembre inclusive, informó La Diaria y confirmaron a El País el interventor Fernando Cabrera, de la Liga de Defensa Comercial y Javier Díaz, dirigente del Sunca.

El 30 de setiembre pueden ocurrir dos cosas, que la empresa pida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) extender el seguro de paro por un plazo que defina la cartera o que el 1° de octubre los trabajadores deban presentarse a trabajar. Los trabajadores continúan siendo dependientes de la empresa, pero sus contratos están suspendidos.

En mayo, la jueza María Farfalla decretó el concurso voluntario para la empresa constructora Balsa y Asociados, luego de que su director, Juan Martín Balsa, declarara a la empresa insolvente.

La jueza designó como interventor a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) que "coadministrará los bienes de las deudoras". Además, Farfalla citó a la junta de acreedores, que es integrada por varias empresas, para los días 5 y 6 de noviembre.