La ambigua decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que puede impactar en el precio del dólar

EFE

La Reserva Federal (Fed, el banco central) estadounidense anunció ayer una pausa en las subas de las tasas de interés aunque advirtió que probablemente sea necesario aprobar nuevos aumentos antes de fin de año.

Las tasas se mantienen así en 5%-5,25 %, el nivel más alto desde mediados de 2007, tras una racha de 10 alzas consecutivas llevadas a cabo para bajar la inflación. “De cara al futuro, casi todos los participantes del Comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para llevar la inflación hacia el 2%” que el organismo tiene como objetivo, apuntó en una rueda de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Explicó que tras las 10 subas llevadas a cabo desde marzo de 2022 ahora cada vez está “más cerca” el “destino” del 2% y por tanto es “razonable, de sentido común, ir un poco más despacio” para tener más tiempo de analizar los efectos que la política monetaria tiene sobre la economía.

Así, para “determinar el grado de endurecimiento adicional” que pueda decidirse, se tendrá en cuenta el tiempo que tarda en hacer efecto la política monetaria sobre la actividad, el empleo y la inflación, así como la evolución de los mercados financieros.

La próxima reunión de la Fed tendrá lugar los días 25 y 26 de julio y antes de fin de año los miembros del comité celebrarán otras tres reuniones en septiembre, octubre y diciembre.

La decisión de la Fed se conoció un día después de saber que la tasa interanual de inflación bajó considerablemente en mayo, nueve décimas, hasta situarse en el 4%, su nivel más bajo desde marzo de 2021.

Fue la segunda caída más pronunciada del índice de precios de consumo desde que comenzara a bajar hace 11 meses.

Pese a esto, apuntó Powell, “las presiones inflacionarias continúan siendo altas y el proceso de lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% es un largo camino por recorrer”.

En sus previsiones económicas, que también publicó ayer la Fed y que son una media de las estimaciones que hacen los miembros del comité, calculan que la inflación seguirá moderándose este año hasta colocarse en el 3,2%, y en el 2,5% en 2024. No espera que se alcance el deseado objetivo ni siquiera en 2025, año en el que calcula que la inflación se colocará en el 2,1%.

En su comunicado, en el que justificó mantener los tipos mientras evalúa los efectos de las subas hasta ahora, la Fed apuntó que los indicadores recientes “sugieren que la actividad económica ha continuado expandiéndose a un ritmo moderado”. También consideró que la creación de empleo sigue siendo sólida y la tasa de desempleo se ha mantenido baja, mientras la inflación “sigue elevada”.

La tasa de interés de la Fed es “el precio del dinero”, por lo que un freno en las subas de tipos también puede suponer que las presiones para el dólar (que no venían al alza) vayan a la baja. Esto depende a su vez de cómo el mercado “lea” la decisión de la Fed, si la expectativa es que las tasas no suban mucho más, supondrá pre- siones a la baja para el dólar.