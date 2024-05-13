Iniciarán mesas de diálogo con la empresa y el sindicato para evitar el cierre de la planta de FNC en Minas

Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, se reunió este lunes, junto al subsecretario de Industria, Walter Verri, con autoridades de la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) para discutir las posibles soluciones que eviten el anunciado cierre de la planta en Minas.

Antes del cierre, que se concretará el 1 de julio, ministerios y empresa iniciarán dos mesas de diálogo, según indicó Arizti en rueda de prensa luego de la reunión. "Le propusimos a las partes armar dos mesas de dialogo, una por la industria y otra por los temas laborales", explicó.

En la primera, se buscarán alternativas analizando las problemáticas de competitividad que sufre la empresa y, en la segunda, se convocará al sindicato para encontrar soluciones a su eventual situación de desempleo. El cierre de esta planta, afecta directamente a 150 trabajadores, que ahora están en el seguro de paro.

"Hay voluntad de las partes, tenemos dos meses para trabajar, lo que queda de mayo y todo junio para tratar de avanzar y si se da un acuerdo el cierre no se da", planteó el ministro.

Mientras tanto, la Federación de Obreros y Empleados de Bebidas (FOEB) convocó a un Congreso Nacional de Delegados en carácter de grave y urgente para este martes, seguido de una movilización en Minas el miércoles y otra en Montevideo el jueves. Adelantaron, además, que iniciarán una huelga general a partir de este viernes, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria.