Impacto del turismo en las economías locales: ¿cómo se posiciona Uruguay en comparación a países de la región?

Redacción El País

El turismo es un sector clave en el desempeño de la economía uruguaya. La llegada de turistas trae divisas y a partir de ellas se generan empleos e ingresos en hotelería, restaurantes, tours y otros servicios. Dejando esa premisa por sentada, cabe preguntarse: ¿cuál es el presente del país en este sector en comparación a sus competidores regionales?

Un informe realizado por la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) analizó el panorama internacional en materia de viajes y turismo en diferentes dimensiones. El estudio se hizo en base al Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo elaborado por el World Economic Forum (WEF), el cual releva datos relativos a los factores y a las políticas de cada país para lograr un desarrollo sustentable del turismo.

Uruguay y la región

El WEF dividió los datos más relevantes en cinco sectores: ambiente de negocios, política de viajes y turismo y condiciones habilitantes, infraestructura y servicios, recursos de viajes y turismo y sostenibilidad por viajes y turismo.

En el caso del ambiente de negocios, el informe sostiene que Uruguay obtuvo una puntuación positiva de 5,02. Además, dentro de este rubro cuenta con una puntuación de 5,36 en seguridad y protección, 5,86 puntos en salud e higiene, 4.39 puntos en recursos humanos y mercado laboral y 5.67 puntos en preparación, tecnología, comunicación e información. Chile es el otro país de la región más exitoso en este apartado, ya que consiguió 4,74 puntos en ambiente de negocios, 4,52 puntos en seguridad y protección, 5,20 puntos en salud e higiene, 4,32 puntos en recursos humanos y mercado laboral y 5,77 puntos en lo que refiere a preparación, tecnología, comunicación e información.

Por otro lado, en cuanto a las políticas de viajes y turismo y condiciones habilitantes, Uruguay consiguió una puntuación de 4,56 en la priorización de viajes y turismo, pero la puntuación baja en apartados como apertura de viajes y turismo (3,20) y competitividad de precios (3,91). En este apartado, los dos países más constantes con sus resultados fueron Brasil y Chile. En el caso del país vecino, este consiguió 4,16 puntos en priorización de viajes y turismo, 4,69 puntos en apertura de viajes y turismo y 5,32 puntos en competitividad de precios. En tanto, Chile consiguió 5,33 puntos en priorización de viajes y turismo, 4,71 puntos en apertura a viajes y turismo y 4,69 puntos en competitividad de precios.

Los números en infraestructura y servicios son mixtos. En cuanto a infraestructura y transporte aéreo, Uruguay alcanzó una puntuación de 2,66, mientras que llegó a 3.31 puntos en infraestructura terrestre y portuaria y a 3,97 puntos en servicios turísticos e infraestructura. En este caso, Bolivia y Venezuela registraron la peor puntuación de la región. Por ejemplo, Bolivia cosechó solo 2,31 puntos en infraestructura y transporte aéreo, 2,38 puntos en infraestructura terrestre y portuaria y 1,47 puntos en servicios turísticos e infraestructura, mientras que Venezuela consiguió 2,26 puntos en el primer ítem, 2,08 en infraestructura terrestre y portuaria y 1,46 puntos en servicios turísticos e infraestructura.

En relación a los recursos por viajes y turismo, los números ya no son positivos para Uruguay. En este apartado el país solo cosechó 1,67 puntos en recursos naturales, 1,71 puntos en recursos culturales y 2,11 puntos en recursos no relacionados al ocio. Brasil, en este caso, es el líder absoluto, ya que registró, según el WEF, 6,19 puntos en recursos naturales, 5,44 puntos en recursos culturales y 4,37 puntos en recursos relacionados al ocio.

Por último, en base a la sostenibilidad por viajes y turismo, Uruguay registró 4,85 puntos en sostenibilidad del medio ambiente, 3,70 puntos en el impacto socioeconómico de viajes y turismo y 2,51 puntos en sostenibilidad de la demanda de viajes y turismo. En este caso, Chile vuelve a ser el país de la región con mejores registros. Alcanzó 5,12 puntos en sostenibilidad del medio ambiente, 5,43 puntos en impacto socioeconómico de viajes y turismo y 4,36 puntos en la sostenibilidad de la demanda de viajes y turismo.

Aportes del sector a la economía local

Más allá de las puntuaciones regionales realizadas por WEF, Camtur destacó en su informe que el sector turismo aporta significativamente a la economía uruguaya, ya que previo a la pandemia representó —en promedio— el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndolo en uno de los sectores de actividad con mayor incidencia en Uruguay.

Playas en Semana de Turismo. Foto: Francisco Flores.

En relación a las exportaciones, el informe de Camtur señaló que el sector es un importante generador de divisas por exportación, ya que durante 2023 se ubicó en el cuarto lugar entre los sectores exportadores más relevantes. De hecho, durante el año pasado representó el 12% de las exportaciones del país y el 45% de las exportaciones de servicios.

A pesar de estos datos positivos, los ingresos en términos reales en 2023 por turismo bajaron un 23% en comparación al 2019, año previo a la pandemia de covid-19 y un 41% frente al 2017.

El turismo también aporta su grano de arena en el empleo. Según el informe de Camtur, más del 7,3% del empleo de Uruguay fue generado por este sector (121.400 personas), posicionándolo entre uno de los principales sectores de la economía local. De hecho, el turismo emplea, proporcionalmente, a más cantidad de jóvenes y personas con formación hasta secundaria que el promedio de la economía.

Presupuesto del turismo

Cabe resaltar que la inversión promedio ejecutada por parte del Ministerio de Turismo (Mintur) entre 2016 y 2023 ascendió a US$ 16,1 millones, habiendo caído el poder de compra del monto ejecutado en el mismo período en un 27% en términos reales.

Por otro lado, la asignación de recursos presupuestales al Mintur representa —en el período anteriormente mencionado— el 0,1% del presupuesto nacional. En esta línea, la asignación de recursos del presupuesto nacional ha bajado desde 0,31% anual en 2016 a 0,08% anual en 2023, registrando una reducción de la participación del turismo en un 38%.

Edificio sede del Ministerio de Turismo del Uruguay. Foto: Estefanía Leal

El informe de Camtur también destacó que el presupuesto ejecutado por el Mintur representa anualmente en el período 2016 a 2023 menos del 1% del monto de las divisas generadas por el sector.

Dependencia de Argentina y Brasil

En relación al turismo receptivo (factor clave para el impulso del sector), un 86% del mismo corresponde a turistas extranjeros que ingresan al país. En este sentido, si se analiza por nacionalidades de los turistas extranjeros se puede observar una dependencia marcadas de los turistas de la región, ya que entre 2005 a 2023 el 65% de los turistas receptivos son argentinos, siendo Brasil el segundo país de la lista con un 16%, seguidos por Europa (6%) y Estados Unidos (4%).