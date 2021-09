El grupo Ta-Ta colocó deuda por US$ 100 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo Ta-Ta, propietario de la cadena de supermercados de ese nombre, Multi Ahorro Hogar, las tiendas BAS, la plataforma de comercio online woOw y el mayorista Frontoy, sacudió al mercado de capitales local ayer tras concretar una colocación de obligaciones negociables (un título de deuda) por el equivalente a US$ 100 millones, mediante el procedimiento de licitación de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa).

La emisión corresponde a títulos de deuda a un plazo de 20 años, con un año de gracia. Posteriormente a ese periodo, se amortizará la deuda en 38 cuotas semestrales y consecutivas, pagando un interés sobre el capital no amortizado de 3,75% anual en Unidades Indexadas.

La operación forma parte de un programa de emisión de obligaciones negociables que el Banco Central (BCU) había autorizado por hasta US$ 150 millones. Desde Bevsa indicaron que fue “significó la mayor operación de este tipo realizada en el mercado de valores de Uruguay por parte de un agente privado”.



Es que la única emisión previa de obligaciones negociables de mayor monto en el mercado de valores local fue de US$ 120 millones, efectuada en 2013 por UTE, ubicándose esta nueva emisión por encima de otras emisiones de obligaciones negociables destacadas tanto en UI, como la de la Unidad Punta de Rieles, que alcanzó los US$ 80,5 millones de aquel entonces, como en dólares, donde el récord corresponde a los US$ 87 millones de la emisión de Puerta del Sur que corresponde al aeropuerto.



El agente estructurador de la emisión, agente de pago y entidad registrante es el Banco Itaú y el agente fiduciario del fideicomiso de garantía es TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión.



Por su parte, BEVSA es la entidad representante, Ferrere participó como asesor legal de la emisión y Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A., afiliada a Fitch Ratings, quien realizó la calificación de la emisión y le otorgó grado inversor con la nota A+ (UY).

Los fondos obtenidos a través de esta emisión de O.N. podrán ser utilizados por el emisor para diferentes objetivos financieros como ser la refinanciación de pasivos, inversiones y propósitos generales. Con la reestructuración de pasivos financieros se busca aumentar la duración y la vida media de la deuda para liberar flujo de fondos para el plan de crecimiento de la compañía.



Las inversiones contemplan la apertura de locales de Ta-Ta y BAS, así como también el desarrollo de tecnología, logística y mantenimiento de todas las unidades de negocio del grupo en Uruguay.