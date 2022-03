La fuerte sanción que aplicó el Banco Central a exresponsable de polémico cambio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras casi dos años de sumario administrativo, en el polémico caso de Cambio Nelson, el Banco Central (BCU) decidió “sancionar con inhabilitación por 10 años” a Nelson Calvete para desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por el regulador. Es la máxima sanción que impone el BCU. Calvete era operador de cambios y responsable del servicio de atención de reclamos, además de gerente de la sucursal Punta del Este en la firma.

El cambio, que contaba con 11 sucursales, cerró sus puertas el 22 de febrero de 2017 al no poder hacer frente a US$ 8,7 millones por captar depósitos y dar créditos por fuera de su operativa como casa de cambio. La investigación judicial señaló que Francisco Sanabria dueño de Cambio Nelson continuó con el “modus operandi” iniciado por su padre, el fallecido exsenador colorado Wilson Sanabria. Este consistía en recibir “fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de ‘cuenta corriente’” y que Francisco Sanabria utilizaba el cambio “como un medio para captar capital a través de los depósitos de su clientela, el que posteriormente era desviado hacia las cuentas de sus sociedades comerciales”, según publicó en abril de 2017 el semanario Búsqueda.



Ahora, el BCU culminó el sumario dispuesto que “tiene por finalidad verificar la configuración o no de responsabilidad de Nelson Calvete por su actuación como personal superior de Camvirey S.A. (Cambio Nelson) desde 1998 hasta su cierre”.

Según el informe del Central, “surgen de las actuaciones, interrogatorios, documentos e informes técnicos la existencia de hechos irregulares y omisiones que implican la violación de las normas legales y reglamentarias que regulan la actividad de una casa de cambios”.



Entre ellas, el BCU destacó nueve. Una es “la omisión de comunicar a este BCU en forma previa el cierre de Camvirey S.A., acaecido el 23 de febrero de 2017”. Otra es que “se constató que la casa de cambio recibía fondos de clientes por un período mayor a 48 horas y pagaba intereses por algunos de esos depósitos, desvirtuándose así la operativa permitida a este tipo de entidades, lo cual además no se reflejaba en las registraciones ni en los estados contables de la casa de cambio, habiendo el sumariado expresado que desde el año 2004 conocía la existencia de esta operativa, la cual continuó luego del fallecimiento de Wilson Sanabria”.



A su vez marcó “los problemas de liquidez y eventualmente de solvencia de la casa de cambio que impidieron hacer frente a las exigencias de los clientes surgieron por los depósitos irregulares, el servicio de pagos y cobranzas y la operativa cambiaria, todo lo cual era de conocimiento, aceptación y participación de Nelson Calvete”. A eso agregó como otro hecho irregular que “parte de esos fondos eran derivados a colocaciones en empresas vinculadas al accionista y su círculo familiar, por lo cual se realizaban más pagos o retiros que fondos disponibles”.

El BCU apuntó a que “el sumariado expresó que la cuenta ‘operaciones pendientes de liquidar’ recogía operaciones entre casas cambiarias, además de créditos y débitos en dicha cuenta de otros sujetos que no son casas de cambio, incluso un crédito a su favor así como, anotaciones vinculadas a sus familiares”.



Además, indicó que “el sumariado manifiesta que su tarea era exclusivamente vinculada a las operaciones de cambio, indicando expresamente que realizaba un control manual (planilla Excel), abarcaba a todas las sucursales e implicaba negociar cotizaciones especiales según clientes y operativas determinadas” y que “afirma categóricamente que no quedó saldo pendiente con otras casas de cambio al tiempo del cierre de Camvirey S.A. (Cambio Nelson)”.



El informe destacó que “la información financiera presentada al BCU contenía serios incumplimientos a los criterios contables vigentes, extremo que impidió conocer la real situación económica financiera de la empresa y obstaculizó su supervisión, fiscalización y la aplicación de medidas sancionatorias y correctivas”.



Adicionalmente, el BCU dijo que “al ingresar al sistema de gestión utilizado, pudo constatarse que los listados de operaciones de los clientes que se presentaban a los supervisores, en instancia de inspección, no reflejaba la operativa real de dichos clientes, la cual si estaba contenida en otra interfaz del sistema llamada ‘estado de cuenta de clientes’”.

Para el Central, esa reseña de irregularidades “constituyen graves incumplimientos a las normas legales y reglamentarias por parte de Nelson Calvete en su desempeño como personal superior con el agravante de la continuidad en el tiempo”.



El regulador afirmó que se ha “probado que Nelson Calvete tenía conocimiento y participó mediante acciones y omisiones en la actividad no autorizada, la contabilidad alterada y la operativa ilegítima lo que redundó en perjuicio de los clientes; habiéndose incumplido principios y valores generales que rigen las actuaciones y estándares de comportamiento”.



Además, el BCU “considera un agravante que Calvete conociera la operativa irregular desde el año 2004 y omitiera informar”.



Calvete había realizado descargos ante el BCU, entre los cuales había dicho que “con espíritu de colaboración expresó lo que sabía por estar presente y no por haber participado”, que “no tuvo ninguna participación ni por acción u omisión negligente en los hechos que se ejecutara en el sistema de contabilidad, pues no contaba con los permisos informáticos para ello” y que “no participaba en las cuentas de los clientes (incluidas las relacionadas a familiares y empresas vinculadas del accionista), ni decidía en la contabilidad, ni ejercía ninguna función jerárquica por decisión del titular de la empresa”, entre otros.



En los descargos, Calvete consideró que correspondía “ser exonerado de toda responsabilidad”.

El BCU evaluó que los descargos formulados por el sumariado “no resultan de recibo; en tanto ha omitido aportar elementos de prueba sobre las supuestas declaraciones a su favor en sede penal, más allá de la independencia del procedimiento sancionatorio en sede administrativa del proceso tramitado en la sede penal”.



Deudas, cárcel y declaración ante Justicia

Tras el cierre intempestivo de Cambio Nelson (algo que la normativa del BCU prohíbe) Sanabria se fue al exterior. A fines de marzo de 2017, retornó a Uruguay y fue apresado en la cárcel de Campanero (Lavalleja).Sanabria había sido procesado por libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida, falsificación ideológica y lavado de activos, recordó una nota de El País el 4 de junio de 2019. Ese día le fue otorgada la libertad.



Según un documento del BCU -mencionado en un artículo de El País el pasado 18 de mayo de 2017- que Cambio Nelson tenía al momento de su cierre 288 clientes con saldos deudores (le adeudaban al cambio) de US$ 1,7 millones. Luego había 380 clientes que tenían saldos acreedores por US$ 5 millones. Antes del 20 de febrero de 2017 Sanabria retiró US$ 3,7 millones de la empresa. “Algunos clientes más cercanos recibían una rentabilidad (intereses) que era fijada por Wilson Sanabria y después por Francisco Sanabria. Nada de esos depósitos pasaba por ventanilla. Incluso, la información de las cuentas está en el sistema informático del cambio pero en la ventanilla solo aparecían números de cuentas”, había declarado Calvete en la Justicia. Sanabria había dicho -según El País en ese artículo- ante la Justicia que “en una reunión después de la muerte de mi padre le pregunto al contador Humberto Capote y a Nelson Calvete cómo está el Cambio Nelson con el Banco Central. Los dos dicen que bien. Que la gestión era exitosa. Calvete me dijo vamos a seguir, yo te voy a cuidar como lo prometí a tu padre. Pensé que el cambio iba a funcionar”.