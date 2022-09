Los entretelones de la escandalosa salida del presidente del BID y qué decía sobre su “novia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó ayer el cese oficial de su presidente, el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, un hecho sin precedentes en los 62 años del organismo. En un escueto comunicado -sin dar explicaciones-, el BID anunció que Claver-Carone será sustituido de forma interina por la hondureña Reina Irene Mejía Chacón, actual vicepresidenta ejecutiva, hasta que la Asamblea de Gobernadores designe un sustituto.

Según fuentes del organismo, el 90% de los gobernadores de la asamblea -compuesta por ministros de Economía, Hacienda o directivos de bancos centrales de los 48 países miembros del BID- votaron para que abandonara la institución. El País intentó conocer qué votó Uruguay -que había apoyado el nombramiento de Claver-Carone- sin éxito.



A partir de ahora se abrirá un periodo de 45 días para que los países presenten sus candidaturas. La remoción del presidente del BID llega después de una investigación hecha tras una denuncia anónima, un caso que se destapó la pasada semana, cuando una agencia de investigación presentó un informe a los miembros del directorio ejecutivo de la institución y estos pidieron a la Asamblea de Gobernadores su destitución.

Según la fuente del BID consultada por EFE, el informe demuestra claramente la relación personal del presidente con una subordinada (ambos habían trabajado juntos en la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump), que recibió cuantiosas subidas de salario durante los últimos años. Se trata de la jefa de Gabinete del BID, Jessica Bedoya que tuvo un aumento salarial de más de un 40% en su primer año en el BID, en medio de la pandemia. Cobraba US$ 420.000 por año libre de impuestos. Entre los detalles que comprueban la relación entre ambos, está un mantel de papel escrito y firmado por ambos, una declaración de amor que escribieron en un restaurante en Colombia durante un viaje de trabajo y que fue peritada caligráficamente por la firma de investigación.



Claver-Carone fue el primer presidente no latinoamericano del BID -una regla no escrita- impulsado por Trump, del que fue asistente adjunto (el 30% de las acciones del BID es de EE.UU.).

Cuando El País le preguntó por esto en entrevista en septiembre de 2021, Claver-Carone respondió: “terminé ganando una elección con el apoyo de 23 de los 28 países de la región, gané con el porcentaje más alto de todos, salvo Enrique Iglesias que vino en un momento de consenso”. En esa ocasión, Claver-Carone dijo que había promovido a “la primera jefa de gabinete mujer en la historia del banco (Bedoya). Estamos cambiando la cara del banco”. [EN BASE A EFE]