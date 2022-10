Empresarios uruguayos advierten efecto “lapidario” e incerteza para hacer negocios tras anuncios de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque la inestable situación económica argentina no genera mayores sorpresas, desde el sector empresarial uruguayo ven con preocupación el contexto económico del país vecino y aseguran que las medidas implementadas desde ayer por el gobierno de Alberto Fernández, generan un efecto “lapidario” en el comercio exterior uruguayo.

Con el objetivo de preservar los US$ 5.000 millones que el Banco Central argentino logró acumular en el mes de septiembre y para evitar una devaluación abrupta, el gobierno del país vecino implementó un nuevo esquema para controlar las importaciones y encareció el dólar para los gastos de los turistas en el exterior.



Si bien desde el equipo económico argentino -liderado por el “superministro” Sergio Massa- aseguraron a los importadores que el nuevo mecanismo les dará mayor previsibilidad en cuanto a la fecha en la que accederán a los dólares, desde el país vecino creen que se podrían generar nuevas trabas comerciales.



“Llueve sobre mojado”, dijo a El País el presidente de la comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Durán, al ser consultado sobre los anuncios argentinos. “Es una (medida proteccionista) atrás de la otra, no hay certezas nunca como para poder hacer un negocio de largo plazo, ese es el peor efecto” para el comercio exterior uruguayo “porque genera mucha incertidumbre”, evaluó.



La decisión del país vecino de sumar 4.000 partidas arancelarias al régimen de Licencias No Automáticas -es decir que ahora requieren de una autorización oficial para su concreción-, sumado al encarecimiento del llamado “dólar turista”, son “medidas que “van en contra de lo que se debe aplicar a nivel mundial y regional”, según afirmó a El País, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Juan Martínez.

A su entender, la situación del país vecino “está cada vez peor” y las medidas económicas que anuncia su gobierno “no van en sintonía para nada con lo que el mundo y Uruguay aplican”.



En este sentido, el presidente de la CCE afirmó que en Argentina se vive una situación de “tsunami” porque “solo miran lo inmediato, sin una planificación a mediano y largo plazo”, lo que provoca una “complicación enorme” en términos comerciales. Los rubros más afectados por las medidas argentinas, según Martínez, son el turismo, el comercio fronterizo y las empresas exportadoras.



“Es lapidario” el efecto que genera en nuestro comercio exterior, “cuando estamos buscando apertura de nuevos mercados y mayor inserción, estamos viendo una respuesta de nuestros (países) vecinos de las más duras que tenemos en el mundo. Nos pega de una manera increíble”, afirmó Martínez.



En las empresas industriales visualizan dos efectos que difieren según el rubro. Por un lado, menor previsibilidad y mayor dificultad para hacer negocios a largo plazo; y por otro lado, se generó una oportunidad económica para algunas empresas que comenzaron a vender bienes intermedios a compañías argentinas.

No obstante, según explicó Durán “hay sectores (de la industria uruguaya) enteros que han desaparecido porque las medidas que toma Argentina son la acumulación de un proceso que ya lleva varios años”.



En relación al ingreso de las 4.000 nuevas partidas arancelarias al régimen de Licencias No Automáticas, Durán explicó que “es un problema” no solo porque “aumentan los controles sobre los importadores argentinos” sino porque “agrega imprevisibilidad” sobre el cobro. “Los negocios hoy se dan en forma muy compleja. No sabés nunca si el importador argentino te va a pagar, puede que sí, pero otra cosa después es que el Banco Central disponga de los dólares para remitir al exterior”, indicó.



Desde la Unión de Exportadores (UEU) afirmaron que aún están “analizando” los potenciales impactos en el sector.

Turismo

El otro gran impacto de las medidas argentinas a nivel local tiene que ver el turismo. Tras la decisión del gobierno del país vecino de implementar un recargo impositivo adicional que encareció el tipo de cambio, desde el sector hotelero y gastronómico aseguran que “va a ser una temporada (de verano) compleja”.



Así lo afirmó el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU), Alberto Latarowski, quien dijo a El País que en el sector turístico, este verano “van a trabajar solo los de muy alto nivel” adquisitivo, dado que el principal impacto económico se verá en la “ausencia de turistas de clase media” argentina.