Empresa metalúrgica firmó acuerdo con trabajadores antes de presentarse a concurso, ¿de qué se trata?

Redacción El País

El cierre de la empresa metalúrgica Cla Sienz en Colonia preocupa a la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) que ayer convocó una nueva reunión con trabajadores y un comité ejecutivo de la firma en el departamento. Según comentó el presidente de la CSI y de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Danilo Dárdano, las partes llegaron a un acuerdo que implica pagar los despidos previos a la presentación a concurso por parte de la empresa luego de la feria judicial para que no deban ampararse en el Fondo de Garantía de Créditos Laborales.

Unos 80 trabajadores estarán afectados por el cierre de la empresa que se concretará el 30 de enero y en febrero tendrá un síndico asignado para presentarse a concurso de acreedores. Dárdano explicó que algunos trabajadores acordaron continuar en funciones hasta la fecha de cese de actividades con la condición de pagos por adelantado.

De acuerdo con lo que señaló Dárdano, las partes firmaron un documento para presentar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con los aspectos dialogados durante el encuentro. "Es necesario aplicar instrumentos del gobierno. No asegura que la empresa no cierre pero da tiempo para negociar", dijo.

Cla Sienz. Foto: Cla Sienz.

El presidente de la CSI había indicado que "La empresa anunció que no tiene los recursos para pagar los créditos laborales", aunque sostuvo que en esta oportunidad, los ejecutivos aseguraron que se espera concretar negocios con Brasil para cubrir las liquidaciones correspondientes. El País se comunicó con la dirección de la empresa para ampliar la información pero no obtuvo respuesta.

Cla Sienz. Foto: Cla Sienz.

Por otra parte, Dárdano recordó la situación similar que ocurrió en enero del año pasado con el cierre de la autopartista japonesa, Yazaki con la pérdida de 1.100 puestos de trabajo. "Queremos ver resultados, Uruguay necesita despegar", dijo en relación a la falta de inversiones que generen puestos de trabajo de calidad en el país y lamentó la falta de confirmación de algunos proyectos. "No hay perspectivas a futuro porque no hay nada confirmado. No es que no haya voluntad", agregó.

La planta en Colonia fue fundada en 2006 como Compac Latinoamérica destinada a la producción. El cierre de Cla Sienz en el departamento implica que la empresa quede con una sola fábrica a cargo de la producción ubicada en Valencia (España).