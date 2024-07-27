El precio del dólar retrocedió lo largo de la semana, pero sigue arriba de los $ 40

Redacción El País

Luego de tres días de aumento, el dólar cerró la semana con una disminución de -0,05%, cotizando a un valor promedio de $ 40,261. El viernes la divisa osciló entre $ 40,230 y $ 40,300, para cerrar finalmente en $ 40,250, es decir -0,10% menor al valor de cierre anterior.

En su variación en comparación con el cierre del viernes anterior, el dólar tuvo una caída de -0,48%. Esta semana, la divisa aumentó entre martes y jueves y bajó lunes y viernes.

En lo que va de julio el dólar sube 0,680%, y durante lo que va del año lo hace por 3,175%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 188 operaciones por un monto equivalente a US$ 93,70 millones. Ayer, hubo 35 transacciones en las que se operaron US$ 17,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos para la compra y se mantuvo estable para la venta, cerrando en $ 39 y $ 41,50 respectivamente.

En su comparación “punta a punta” (en relación a las cotizaciones del viernes anterior), las cotizaciones subieron cinco centésimos a la compra y 15 centésimos a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,11% y cerró en 5,647 reales. En el mes aumentó 1,58% y en el año lo hizo por 16,63%.

En Argentina, el dólar oficial nuevamente aumentó, 0,26% esta vez, y cerró en 931,58 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 2,15% y en el año va subiendo 15,23%. El dólar blue cotizó en 1.435 pesos argentinos.

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, se mantuvo igual y cerró en 78 puntos básicos. Esta situación se dio con una cotización al alza de los bonos uruguayos y del valor de los treasuries (bonos americanos). En lo que va del mes el riesgo país sube cinco unidades (6,8%) y en 2024 ocho puntos básicos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,26%, inferior al valor objetivo fijado por el Banco Central (8,5%).