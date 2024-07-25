El dólar sigue a Brasil y vuelve a aumentar en el mercado uruguayo: ya subió 3,13% en el año

Redacción El País

El dólar aumenta nuevamente, ahora un 0,17%, cotizando en un valor promedio de $ 40,243. Este miércoles, osciló entre $ 40,200 y $ 40,300 y cerró finalmente en $ 40,250, con una variación de 0,17%, con respecto al cierre anterior.

En lo que va de julio el dólar sube 0,64%, y en el correr del año 3,13%.

A través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 26 operaciones por US$ 13,00 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió cinco centésimos a la compra y a la venta y cerró en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,97% y cierra en 5,6346 reales. En el mes aumenta 1,36% mientras que en el año tiene un aumento de 16,39%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,14% y cerró en 928,67 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 1,83% y en 2024 14,87%. El dólar blue cotizó en 1.450 pesos argentinos.

El euro subió ligeramente este miércoles hasta los 1,0855 dólares después de que se conociera que el crecimiento de la actividad de la eurozona se desaceleró en julio hasta rozar el estancamiento.

La jornada estuvo marcada por la publicación del índice PMI de actividad en la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global, que se situó en julio en 50,1 puntos, ocho décimas por debajo del dato de junio (50,9) y solo ligeramente por encima de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción.

Este crecimiento, el más débil de los últimos cinco meses, se produjo gracias al sector servicios, cuya actividad comercial aumentó por sexto mes consecutivo, lo que permitió compensar la caída de la producción industrial, que fue la más intensa del año.

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó una unidad (-1,3%) y cerró en 75 puntos básicos. Esta disminución se da con una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos estadounidenses). En lo que va del mes el riesgo país sube dos unidades (2,7%) y en 2024 cinco puntos básicos (7,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio fue 8,65%, superior al valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).