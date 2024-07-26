El dólar mantiene su racha alcista y registra un nuevo aumento; en lo que va del año subió 3,22%.

Redacción El País

Nuevamente se dio un aumento del dólar, ahora por 0,09%, cotizando en un valor promedio de $ 40,280. En el día de ayer osciló entre $ 40,250 y $ 40,30, para cerrar finalmente en $ 40,290, con una variación de 0,10%, con respecto al cierre anterior. En lo que va de julio el dólar sube 0,728%, y en 2024, 3,22%.

A través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 23 operaciones por US$ 11,20 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar nuevamente subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,10% y cierra en 5,6402 reales. En el mes aumenta 1,46% mientras que en el año aumentó 16,50%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,05% y cerró en 929,17 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 1,88% y en 2024 14,93%. El dólar blue cotizó en 1.445 pesos argentinos.

Por su parte el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0851 dólares. Durante la sesión se conoció que el PIB de Estados Unidos creció un 0,7% durante el segundo trimestre de este año, tres décimas más que los tres meses previos, por el aumento del gasto de los consumidores en un contexto de inflación decreciente y solidez del mercado laboral. Además, en Alemania la confianza empresarial cayó considerablemente en julio debido a la menor satisfacción de las compañías con la situación actual y el mayor escepticismo respecto a los próximos meses en un contexto de crisis de la economía del país.

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió cuatro unidades (4%) y cerró en 78 puntos básicos.

Este incremento se da con una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). En lo que va del mes el riesgo país sube 5 unidades (6,8%) y en 2024 ocho puntos básicos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio fue 8,50%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.